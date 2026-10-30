Verso il Museo del Fumetto, Gioventù Nazionale plaude alla firma dell’accordo

“Riteniamo doveroso riconoscere il merito del sindaco Mario Pardini e del ministro della cultura Alessandro Giuli, il cui impegno e la cui collaborazione istituzionale hanno permesso di concretizzare un progetto strategico per Lucca – conclude il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Diego Carnini – La capacità di trasformare un’idea in un percorso effettivo dimostra quanto sia importante avere una visione ambiziosa per il futuro della città. Investire nella cultura significhi investire nel futuro della comunità e delle nuove generazioni. Lucca ha una tradizione importante da custodire e un futuro ambizioso da costruire. Il Museo del Fumetto rappresenta un tassello importante in questa direzione”.