L'intervento|
Verso il Museo del Fumetto, Gioventù Nazionale plaude alla firma dell’accordo
Il presidente Carnini: “Doveroso riconoscere il merito del sindaco Mario Pardini e del ministro della cultura Alessandro Giuli”
Gioventù Nazionale Lucca accoglie con soddisfazione la firma dell’accordo tra Comune, Regione Toscana e Ministero della cultura per la nascita della Fondazione Expo Comics Museum.
“Un passaggio importante per la nostra città – dice GN – che conferma la volontà di valorizzare una delle sue vocazioni più importanti, consolidando il proprio ruolo internazionale nel mondo del fumetto e della cultura pop. Il rilancio del Museo del Fumetto rappresenta un’occasione per andare oltre i giorni di Lucca Comics & Games, valorizzando durante tutto l’anno un patrimonio culturale che appartiene alla storia e all’identità della nostra città. Un progetto capace di rafforzare ulteriormente il ruolo internazionale di Lucca nel mondo delle arti grafiche, con importanti ricadute turistiche ed economiche per tutto il territorio”.
“Riteniamo doveroso riconoscere il merito del sindaco Mario Pardini e del ministro della cultura Alessandro Giuli, il cui impegno e la cui collaborazione istituzionale hanno permesso di concretizzare un progetto strategico per Lucca – conclude il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Diego Carnini – La capacità di trasformare un’idea in un percorso effettivo dimostra quanto sia importante avere una visione ambiziosa per il futuro della città. Investire nella cultura significhi investire nel futuro della comunità e delle nuove generazioni. Lucca ha una tradizione importante da custodire e un futuro ambizioso da costruire. Il Museo del Fumetto rappresenta un tassello importante in questa direzione”.