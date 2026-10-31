“Chi vive la città tutto l’anno non deve essere messo da parte”: Comunisti in presidio a Lucca Comics

“Chi vive la città tutto l’anno non deve essere messo da parte durante questa manifestazione”. Per questo, il circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti e Comuniste Lucca hanno organizzato un presidio al Lucca Comics and Games 2026.

“Servono – dicono – utili per il Comune da reinvestire in servizi per i cittadini, stipendi più alti e controlli sulle condizioni di chi lavora alla fiera, seri controlli nelle attività commerciali per verificare la regolarità dei contratti di assunzione. Non solo: le grandi multinazionali dell’intrattenimento paghino di più e si lasci più spazio ai piccoli espositori e alle case editrici indipendenti. Ieri in tutta Italia si è svolto lo sciopero generale del sindacalismo di base, al quale il nostro partito ha aderito a livello nazionale, contro il carovita, il riarmo e le guerre che lo causano.