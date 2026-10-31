il parere|
“Chi vive la città tutto l’anno non deve essere messo da parte”: Comunisti in presidio a Lucca Comics
“Servono utili per il Comune da reinvestire in servizi per i cittadini, stipendi più alti e controlli sulle condizioni di chi lavora alla fiera”
“Chi vive la città tutto l’anno non deve essere messo da parte durante questa manifestazione”. Per questo, il circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti e Comuniste Lucca hanno organizzato un presidio al Lucca Comics and Games 2026.
“Servono – dicono – utili per il Comune da reinvestire in servizi per i cittadini, stipendi più alti e controlli sulle condizioni di chi lavora alla fiera, seri controlli nelle attività commerciali per verificare la regolarità dei contratti di assunzione. Non solo: le grandi multinazionali dell’intrattenimento paghino di più e si lasci più spazio ai piccoli espositori e alle case editrici indipendenti. Ieri in tutta Italia si è svolto lo sciopero generale del sindacalismo di base, al quale il nostro partito ha aderito a livello nazionale, contro il carovita, il riarmo e le guerre che lo causano.
Anche nella nostra città sempre illuminata a festa molte famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese e il futuro per i giovani non è mai stato così incerto. Serve riportare la città a chi la vive, a chi la attraversa tutti i giorni, con una strategia amministrativa precisa e ben congegnata.
Serve ridare potere decisionale ai cittadini ed alle cittadine, coinvolgendoli nelle grandi scelte che la nostra città deve compiere. Questa sarà la nostra base in vista delle elezioni comunali del 2027″.