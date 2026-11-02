Cecchini (Azione): “Voglio una Lucca che con l’indotto delle manifestazioni migliori la qualità della vita dei cittadini”

“Ho letto con attenzione le numerose osservazioni al mio precedente intervento. Molte sono costruttive, meritano una risposta e confermano l’opportunità di aprire una riflessione più ampia sul futuro della città. Non si tratta di dimostrare che durante i Comics sia impossibile vivere il centro storico. Le testimonianze positive di molti residenti sono importanti, così come va riconosciuta la capacità organizzativa della manifestazione“. Lo afferma Elvio Cecchini, consigliere comunale di Azione.

“La questione che pongo – aggiunge Cecchini – è diversa: come governare nel tempo la crescente attrattività di Lucca, il moltiplicarsi delle manifestazioni e le trasformazioni che questi fenomeni possono determinare nel tessuto residenziale, commerciale e sociale della città? Una riflessione necessaria anche per garantire la continuità e il successo della manifestazione stessa nel tempo. Occorre comprendere se il progressivo orientamento di una parte dell’economia del centro storico verso il turismo e i grandi eventi possa incidere sulla permanenza dei residenti, sulla diversificazione delle attività commerciali e sulla disponibilità dei servizi ordinari”.

“Sono fenomeni complessi, che non possono essere attribuiti automaticamente ai Comics o a una singola manifestazione. Vanno studiati e monitorati attraverso dati e indicatori attendibili, non attraverso impressioni o presunzioni. La mia proposta – continua il consigliere di Azione – è fare di Lucca un laboratorio di qualità della vita, capace di preservare e sviluppare nel tempo quelle caratteristiche storiche, urbane, culturali e sociali che ne costituiscono la straordinaria identità e attrattività. In questa prospettiva sarebbe interessante coinvolgere anche Imt Alti Studi Lucca, qualora vi fosse interesse a sviluppare un percorso di ricerca e approfondimento sulle trasformazioni urbane e sulla qualità della vita, mettendo in relazione conoscenza scientifica e scelte amministrative”.