Comunali 2027, Avs-Europa Verde: “Riapriamo la partita. Servono unità e cambiamento”

In vista delle comunali del 2027, Alleanza Verdi Sinistra -Europa Verde rilancia la necessità di costruire un’alternativa all’amministrazione Pardini, chiedendo al centrosinistra di accelerare il confronto e puntare su un progetto di discontinuità ambientale e sociale. Tre le proposte presentate per Lucca: stop agli assi viari, Manifattura pubblica e cittadinanza onoraria al cardinale Pizzaballa.

“Riapriamo la partita. Non arrendiamoci all’idea che la sfida per il governo di Lucca sia già persa. Noi lavoriamo per l’unità e per il cambiamento: due obiettivi che devono procedere insieme. Perché non basta mettere insieme le forze del centrosinistra: occorre costruire una proposta politica nuova, capace di dare alla città una prospettiva diversa dopo cinque anni di amministrazione Pardini. E soprattutto dobbiamo avere il coraggio di proporre un rinnovamento vero, all’altezza delle aspettative dei tanti giovani che manifestano pacificamente per la pace, i diritti, il proprio presente e il proprio futuro. Non possiamo rispondere alla loro domanda di cambiamento con le solite logiche della vecchia politica“.

A intervenire sono Daniele Bianucci, consigliere comunale ed esponente di Alleanza Verdi Sinistra – Europa Verde, e i co portavoce di Europa Verde Lucca Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini.

“Accogliamo positivamente il ritorno del Partito Democratico al tavolo del centrosinistra, ma siamo molto preoccupati per il ritardo accumulato – spiegano – Fino alla fine di agosto il Pd ha prima di fatto bloccato il percorso comune del tavolo della coalizione; e adesso ha chiesto un nuovo stop di quasi un mese. Non possiamo procedere a tentoni, tra continui rinvii, impasse e ricatti. Siamo ormai a novembre e tra circa cinque mesi dovremo presentare liste, programma e candidato sindaco. Il nostro appello al Pd e al suo segretario Enzo Alfarano è di lavorare finalmente con continuità, responsabilità e rispetto reciproco. Senza imposizioni e riconoscendo pari dignità a tutte le forze politiche e civiche della coalizione”.

Sul tema della scelta del candidato sindaco, Avs ribadisce la necessità di individuare una figura condivisa da tutte le componenti della coalizione: “Pensiamo che la candidatura debba essere unitaria, una persona che possa andare bene a tutti. Se non c’è questa possibilità, bisogna organizzare rapidamente le primarie. Non accetteremo imposizioni: leggiamo sulla stampa che il Pd potrebbe proporre Stefano Baccelli, ma il confronto deve essere aperto a tutte le forze del centrosinistra. Ricordiamo che, appena otto mesi fa, a Viareggio, Baccelli si è battuto con grande determinazione per ottenere le primarie del centrosinistra, alle quali ha poi partecipato. Siamo certi che, per la sua storia e per la convinzione con cui ha difeso quello strumento democratico, non si sottrarrebbe alle primarie anche a Lucca, qualora non si raggiungesse un accordo unitario”.

Per Avs -Europa Verde, il punto di partenza deve essere un programma di vera discontinuità, soprattutto sui temi ambientali e sociali, strettamente legati tra loro.

“La crisi climatica impone scelte coraggiose di mitigazione e adattamento, capaci di migliorare concretamente la vita delle persone – incalzano – Dalla mobilità sostenibile allo stop al consumo di suolo, dalla tutela del territorio al diritto alla casa, dalla difesa dei servizi pubblici alla lotta alle disuguaglianze, fino al contrasto all’overtourism e al sostegno al commercio di vicinato. Vogliamo una città viva e abitata, nel Centro storico come nei quartieri e nelle frazioni“.

Un cambiamento che, secondo Luca Fidia Pardini, deve riguardare anche il modo di fare politica e di coinvolgere la cittadinanza. “È un momento storico attraversato da grandi cambiamenti e la politica deve essere in grado di intercettarli, modificando anche i propri schemi, compresi quelli del centrosinistra. Bisogna trovare un modo per coinvolgere nuovamente le persone. Anche la questione ambientale deve essere affrontata con coraggio, senza limitarsi al solito greenwashing, ma considerandola un punto di partenza per governare la città in modo diverso”. Tra i temi indicati anche quello dei rifugi climatici, nell’ottica di una città capace di affrontare le trasformazioni ambientali coinvolgendo la comunità.

“Per questo – annunciano Bianucci, Lugano e Pardini – presentiamo alla città tre proposte concrete, sulle quali vogliamo aprire subito il confronto per il programma del centrosinistra”.

“La prima riguarda la mobilità: fermare il progetto degli assi viari e aprire una trattativa con il Governo nazionale per destinare i 180 milioni di euro previsti a una metropolitana di superficie per Lucca e la Piana, che risulti inserita in un progetto di mobilità di area vasta – spiegano – Una scelta che permetterebbe di investire davvero nel trasporto pubblico, ridurre traffico e inquinamento, collegare meglio i territori e offrire un’alternativa concreta all’uso dell’automobile privata, senza consumare altro suolo. La seconda riguarda la Manifattura Tabacchi: vogliamo che torni a essere uno spazio interamente pubblico, nella proprietà e nella gestione. Un grande progetto di rigenerazione urbana, culturale e sociale, costruito con la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle realtà economiche e culturali della città. Proponiamo di affidare a un professionista di fama internazionale il coordinamento di un percorso partecipativo, capace di restituire alla Manifattura una visione complessiva e una nuova funzione al servizio di Lucca. La terza riguarda l’identità e il futuro della nostra città: proponiamo di conferire la cittadinanza onoraria al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme. Un riconoscimento al suo impegno per la pace, il dialogo e la convivenza tra i popoli. Vogliamo che Lucca, forte della propria tradizione di dialogo, volontariato, solidarietà e accoglienza, assuma con ancora maggiore convinzione il ruolo di città della pace, promuovendo iniziative concrete di incontro, educazione e cooperazione”.

“Sono tre proposte diverse, unite dalla stessa idea: Lucca deve tornare a immaginare il proprio futuro, con visione, anziché limitarsi a gestire il presente. E deve farlo coinvolgendo le nuove generazioni, che ci chiedono una politica più credibile, aperta e coraggiosa”.

Proprio sul ruolo dei giovani si è soffermata Marta Glenda Lugano, sottolineando l’importanza di renderli protagonisti del percorso di cambiamento: “Vorremmo che capissero che possiamo essere un’alternativa, una forza. Sono loro i protagonisti del futuro e saranno parte del cambiamento. Speriamo di riuscire a unire la comunità lucchese intorno a temi concreti, come quello degli assi viari”. Lugano ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione della sanità in Toscana, in particolare sulle liste d’attesa, che ha definito incredibili, chiedendo che il tema venga portato all’attenzione della Regione.

Sul possibile allargamento del confronto politico, Avs -Europa Verde ha infine chiarito di non avere preclusioni nei confronti di eventuali interlocutori, compreso Giorgio Del Ghingaro: “Se vuole cambiare e accetta i valori del centrosinistra, ne possiamo parlare anche con gli altri alleati. È stato lui a separarsi dal centrosinistra cinque anni fa, sostenendo Mario Pardini. Non abbiamo preclusioni con nessuno, ma vorremmo che nessuno sgomitasse per arrivare primo: mettiamoci intorno al tavolo e ne discutiamo”.