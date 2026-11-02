L'appuntamento|
Futuro del turismo a Lucca, ne discutono Rifondazione Comunista e Cgil
Obiettivo è aprire un confronto pubblico sulle problematiche legate al fenomeno e proporre una modalità diversa di gestione
Overtourism, affitti brevi e l’abusivismo relativo alle guide turistiche stanno avendo effetti tangibili su Lucca ed il suo tessuto economico e sociale.
Per discuterne, il circolo di Lucca del partito della Rifondazione Comunista e la Camera del Lavoro di Lucca promuovono l’incontro pubblico Turismo: quale futuro per Lucca?, in programma venerdì (6 novembre) alle 18 nella sala conferenze della Cgil, in viale Luporini 1115/F a Lucca. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.
Ne discuteranno Fabrizio Simonetti, segretario generale della Cgil di Lucca, Giada Paolini, membro del consiglio nazionale di Gti-Guide Turistiche Italiane e Antonella Marcucci, presidente di Lucca Info & Guide ed infine Giulio Strambi, segretario della federazione di Lucca del partito della Rifondazione Comunista
“L’obiettivo dell’incontro – dicono gli organizzatori – aprire un confronto pubblico sulle problematiche legate al fenomeno turistico ed al contempo provare a proporre una modalità diversa di gestione del fenomeno, una modalità che riesca a rendere compatibile la presenza dei turisti con una buona qualità della vita per cittadini e cittadine. Gli strumenti e le misure esistono, vanno discussi ed applicati”.
La cittadinanza è invitata a partecipare ed intervenire.