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Futuro del turismo a Lucca, ne discutono Rifondazione Comunista e Cgil

2 novembre 2026 | 14:09
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di Redazione

Redazione

Futuro del turismo a Lucca, ne discutono Rifondazione Comunista e Cgil

Obiettivo è aprire un confronto pubblico sulle problematiche legate al fenomeno e proporre una modalità diversa di gestione

Overtourism, affitti brevi e l’abusivismo relativo alle guide turistiche stanno avendo effetti tangibili su Lucca ed il suo tessuto economico e sociale.

Per discuterne, il circolo di Lucca del partito della Rifondazione Comunista e la Camera del Lavoro di Lucca promuovono l’incontro pubblico Turismo: quale futuro per Lucca?, in programma venerdì (6 novembre) alle 18 nella sala conferenze della Cgil, in viale Luporini 1115/F a Lucca. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

Ne discuteranno Fabrizio Simonetti, segretario generale della Cgil di Lucca, Giada Paolini, membro del consiglio nazionale di Gti-Guide Turistiche Italiane e Antonella Marcucci, presidente di Lucca Info & Guide ed infine Giulio Strambi, segretario della federazione di Lucca del partito della Rifondazione Comunista

“L’obiettivo dell’incontro – dicono gli organizzatori – aprire un confronto pubblico sulle problematiche legate al fenomeno turistico ed al contempo provare a proporre una modalità diversa di gestione del fenomeno, una modalità che riesca a rendere compatibile la presenza dei turisti con una buona qualità della vita per cittadini e cittadine.  Gli strumenti e le misure esistono, vanno discussi ed applicati”.

La cittadinanza è invitata a partecipare ed intervenire.