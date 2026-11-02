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Museo del Fumetto, i capigruppo di maggioranza: “L’eredità più preziosa del 60esimo Lucca Comics”

2 novembre 2026 | 12:19
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di Redazione

Redazione

Museo del Fumetto, i capigruppo di maggioranza: &#8220;L&#8217;eredità più preziosa del 60esimo Lucca Comics&#8221;

Fava, Del Barga, Di Vito, Pasquinelli e Pierini: “Questa è davvero l’amministrazione del fare, non dei proclami”

“Questa 60esima edizione di Lucca Comics & Games si conclude lasciando in eredità alla città, in perfetta coerenza con il tema scelto, Legacy – eredità, appunto – un accordo importante: quello per il Museo del Fumetto. Per anni nessuno era riuscito a concretizzare questa idea. L’amministrazione Pardini ce l’ha fatta”. A dirlo sono i capigruppo di maggioranza in consiglio comunale, Fava, Del Barga, Di Vito, Pasquinelli e Pierini.

L’intesa porta la firma del sindaco Mario Pardini, del ministro della cultura, Alessandro Giuli, e del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “A loro va il nostro ringraziamento per aver creduto in un progetto che affida a Lucca un ruolo che le appartiene da sempre”.

“Se ce ne fosse bisogno, è la conferma – prosegue la nota – che questa è davvero l’amministrazione del fare, non dei proclami. Ed è necessario evidenziare come la differenza tra chi si limita ad annunciare e chi sa portare a casa i risultati risieda nelle competenze”.

“Lucca – concludono i capigruppo – è da sempre la capitale del fumetto e dei giochi: oggi quella vocazione si indirizza verso la sede stabile e la dignità istituzionale che merita, nel momento simbolicamente più alto, quello dei 60 anni di Lucca Comics & Games. Quello che viene consegnato ai lucchesi è un patrimonio destinato a durare, a scrivere una pagina importante della nostra storia presente e di quella futura”.