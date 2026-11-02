Oltre 3 milioni di euro per la provincia di Lucca. Dika: “Continuiamo a investire sulla prevenzione e sulla sicurezza dei territori”

Risorse importanti in arrivo per la provincia di Lucca: sono oltre 3 milioni di euro destinati alla riduzione del rischio idrogeologico, alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza di infrastrutture e viabilità. Le risorse provengono dal Dipartimento nazionale della Protezione civile e rientrano nel programma degli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Toscana tra ottobre e novembre 2023.

Il piano interessa diversi territori della provincia lucchese e prevede opere di consolidamento, regimazione idraulica e ripristino delle infrastrutture danneggiate, con l’obiettivo di accrescere la sicurezza delle comunità locali di fronte agli eventi climatici estremi.

Tra gli interventi più rilevanti figurano i lavori lungo la strada provinciale 40 Gallicano-Mologno, nel comune di Barga, per contrastare i fenomeni erosivi del fiume Serchio, con un investimento di 2 milioni di euro, e quelli nel comune di Camporgiano, dove sono destinati 710 mila euro alla sistemazione della frana di Col di Rava-Puglianella. A Capannori invece sono stati investiti 350 mila euro per interventi di regimazione idraulica nelle frazioni di Lammari e Marlia.