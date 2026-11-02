Urbanistica, Pardini Cattani lancia il manifesto per Lucca: dal centro storico alla città-territorio

Dopo l’appello sulla città abitata, l’architetto Claudio Pardini Cattani torna a intervenire sul futuro di Lucca con un lungo documento datato 1 novembre, un vero manifesto dell’urbanistica. Il titolo è già un programma: “Dalla città storica alla città-territorio, il rammendo come ricostruzione dell’organismo urbano”. Il filo conduttore è ricomporre Lucca “senza consumare altro territorio”.

La lezione di Ragghianti

Il punto di partenza è il critofilm Lucca città comunale, realizzato nel 1955 da Carlo Ludovico Ragghianti con la consulenza di Cesare Luporini. “La città non coincide con la somma delle sue architetture – scrive Pardini Cattani – ma con il sistema delle relazioni che esse stabiliscono tra loro e con gli spazi che le separano e le connettono. Le piazze, le strade, gli slarghi, i cortili, i giardini, gli spazi aperti non sono semplicemente ciò che rimane tra gli edifici: sono elementi costitutivi della struttura urbana. Piazza dell’Anfiteatro, piazza San Michele, piazza San Martino, piazza Napoleone non sono soltanto luoghi monumentali, ma episodi di una sequenza urbana”.

L’architetto precisa di distinguere il contenuto documentile del film dalla propria interpretazione, che ne è “un’estensione alla periferia e al territorio” e “un’elaborazione progettuale ulteriore”. Da qui la domanda: “Perché lo stesso principio non dovrebbe valere per la città sviluppatasi fuori dalle Mura?”. Nella prima periferia, osserva, la crescita edilizia, la specializzazione funzionale, le infrastrutture stradali e la frammentazione degli interventi hanno prodotto “discontinuità, separazioni, aree residuali e spazi privi di un ruolo riconoscibile nella vita collettiva”. Ma non per questo manca di struttura. “La periferia possiede una struttura latente – sostiene – che il progetto urbanistico deve imparare a riconoscere e valorizzare. Non si tratta di riprodurre le forme del centro storico, ma di recuperare il principio che ne ha determinato la qualità: la continuità delle relazioni tra spazi, funzioni e persone”.

Portoghesi, Piano e un terzo passaggio

Il manifesto mette in dialogo due intuizioni. La prima è di Paolo Portoghesi, che nel numero 78 di Urbanistica del 1985 immaginava le periferie come “splendidi canovacci per la città di domani”; la seconda è il rammendo delle periferie di Renzo Piano, che porta quell’idea sul terreno operativo con interventi mirati e diffusi anziché grandi demolizioni.

A queste Pardini Cattani ne aggiunge una terza. “Il rammendo non deve riguardare soltanto le parti degradate della città – afferma – ma deve diventare il principio organizzatore dell’intero sistema urbano e territoriale. Non basta migliorare un quartiere se questo continua a essere separato dagli altri. Non basta realizzare un giardino se rimane isolato. Non basta recuperare un edificio dismesso se la nuova funzione non produce relazioni con il contesto”.

Le aree interstiziali

Il cuore della proposta sono gli spazi che oggi non hanno una funzione: aree libere, complessi dismessi, immobili sottoutilizzati, margini infrastrutturali. “Anziché domandarci quanto si possa costruire in ciascuna area – propone – dovremmo domandarci quali relazioni quella stessa area possa generare. Un’area libera può diventare un giardino pubblico e contemporaneamente un collegamento tra due quartieri. Un complesso industriale dismesso può accogliere funzioni culturali, sociali e formative, diventando un nuovo luogo di centralità urbana. Un percorso pedonale alberato può collegare una scuola, una piazza, un centro civico e una fermata del trasporto pubblico”.

È la costruzione di “una infrastruttura pubblica delle relazioni”, fatta di spazi accessibili, percorsi, verde e luoghi di comunità. Con un limite: “Occorre evitare che il rammendo diventi un pretesto per occupare tutti gli spazi liberi. Alcuni vuoti devono essere conservati proprio per la loro funzione ecologica, paesaggistica e sociale. La continuità urbana non richiede necessariamente continuità edilizia”.

Le Mura come cerniera

Sul caso lucchese l’architetto distingue tra limite monumentale e barriera funzionale. “La questione fondamentale non è superare il limite monumentale delle Mura, che deve essere integralmente conservato – spiega – ma superare le barriere funzionali che impediscono alle diverse parti della città di comunicare. Le Mura e gli Spalti possono assumere il ruolo di grande cerniera verde urbana: non un confine che separa due città, ma un sistema monumentale e paesaggistico intorno al quale organizzare le connessioni” con San Concordio, San Marco, Sant’Anna, San Filippo, Borgo Giannotti e gli altri quartieri.

Un esempio è il rapporto tra la stazione ferroviaria, piazzale Ricasoli, la circonvallazione e gli spalti. “La riduzione della barriera automobilistica – ipotizza – anche mediante soluzioni infrastrutturali da verificare sotto il profilo tecnico, economico e della tutela, potrebbe consentire una maggiore continuità tra la stazione e la città. La tutela delle Mura non deve essere separata dal progetto della città contemporanea: può diventarne uno dei principali riferimenti ordinatori”.

Il territorio policentrico

Il principio va esteso all’intero comune, che ha una struttura storicamente policentrica, con paesi e nuclei nella Piana, nell’Oltreserchio e sulle colline. “Ogni paese possiede una propria identità, una storia, relazioni con il paesaggio e una potenziale funzione all’interno del sistema territoriale – sottolinea – Il rammendo territoriale dovrebbe perseguire un duplice obiettivo: migliorare i collegamenti con la città e, contemporaneamente, rafforzare l’autonomia funzionale e la vita comunitaria dei singoli paesi”. Significa spazi pubblici, servizi essenziali distribuiti, trasporto collettivo, reti ciclabili e pedonali, e considerare il territorio agricolo “non come uno spazio in attesa di edificazione, ma come componente strutturale della città-territorio”.

Una città da vivere, non solo da restaurare

Il documento riprende i temi dell’appello precedente. “Una città può conservare intatti i propri monumenti e tuttavia perdere progressivamente la propria vitalità – avverte Pardini Cattani – Può diventare più attrattiva turisticamente e, nello stesso tempo, meno abitabile per i propri residenti. È il rischio che interessa numerose città storiche, Lucca compresa. La progressiva trasformazione delle abitazioni in alloggi turistici, la sostituzione delle attività di vicinato, la riduzione degli spazi di relazione quotidiana e l’occupazione prolungata degli spazi pubblici per manifestazioni possono indebolire le condizioni che rendono viva una città”. Per questo il rammendo deve riguardare anche “le relazioni sociali, la continuità generazionale, il rapporto tra abitanti e luoghi”, con politiche abitative, sociali, culturali e di mobilità.

Cambia anche il concetto di centralità. “La periferia può sviluppare proprie centralità – sostiene – una biblioteca, una scuola aperta al quartiere, un parco, una piazza, un centro culturale, un mercato. La città futura potrebbe essere organizzata non intorno a un solo centro dominante, ma attraverso una rete di centralità complementari. Questo consentirebbe anche di ridurre la pressione sul centro storico, distribuendo funzioni, opportunità e servizi”.

Dal manifesto agli strumenti urbanistici

Per evitare che resti un’affermazione culturale, l’architetto propone di introdurre nel piano strutturale e nel piano operativo una nuova componente, la Rete delle connessioni e delle centralità urbane e territoriali. Andrebbe costruita con il censimento delle aree interstiziali, l’analisi delle discontinuità (barriere stradali, ferroviarie, fisiche e funzionali), la mappatura delle centralità esistenti, la definizione delle connessioni prioritarie e la programmazione degli interventi, con risorse e modalità di acquisizione e gestione pubblica. Il tutto accompagnato da indicatori misurabili: accessibilità dei servizi, distanza dagli spazi verdi, continuità dei percorsi, disponibilità di luoghi pubblici, riduzione delle barriere.

L’impostazione, spiega, può svilupparsi nel quadro della legge regionale 65 del 2014, su rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e qualità degli insediamenti. La perequazione urbanistica, dove applicabile, potrebbe contribuire ad acquisire aree e realizzare dotazioni pubbliche, “evitando che ogni trasformazione venga valutata soltanto in funzione della convenienza immobiliare”.

Il metodo