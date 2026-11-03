Lucca dopo i Comics, il consigliere Giannini: “La città torni a occuparsi dei problemi quotidiani”

“Archiviata la settimana di Lucca Comics & Games, per la città è il momento di tornare a concentrarsi sulle questioni della vita quotidiana”. È questo il richiamo di Gianni Giannini, consigliere comunale e membro del Pd Lucca.

“Ci vediamo dopo i Comics un classico del saluto lucchese tipo è rimandare incontri e cene conviviali a dopo i Comics, come punto di ritorno ad una normalità di vita cittadina – dichiara Giannini -. Adesso che sindaco, assessori e macchina comunale, polizia locale compresa, dopo aver svolto egregiamente i loro compiti organizzativi/istituzionali, sono di nuovo liberi di occuparsi dei bisogni della quotidianità della città, vorrei richiamare l’attenzione su temi meno glamour ma di sicuro gradimento da parte della cittadinanza”.

“Partiamo dalla sicurezza stradale, che risulta carente di un assiduo controllo e come la cronaca ci fa sapere, quasi ogni giorno produce incidenti per le cause più disparate. Quattro incidenti relativamente gravi in due giorni è percepito come una forte carenza di attenzione al problema – continua il consigliere -. Nel recente periodo sono sorti vari Comitati che reclamano interventi sulla sicurezza stradale, apparentemente senza evidenti attenzioni dalla Amministrazione comunale. Varie Frazioni reclamano inoltre interventi per la realizzazione di parcheggi a sollievo del quotidiano vivere. Dalla stampa apprendiamo che le attenzioni di questa Amministrazione sono concentrate unicamente sul discusso progetto del parcheggio interrato in P.le Martiri della Libertà zona porta Santa Maria. Per procedure consiliari, certi progetti quali i parcheggi e altri interventi sul territorio, passano prima a discussione della Commissione Llpp, che purtroppo risulta bloccata da una diatriba tutta interna al gruppo Fratelli d’Italia dal 28 di Luglio e non ancora risolta, nel completo complice disinteresse del presidente del Consiglio Torrini e del Sindaco Pardini”.

“Esiste poi un problema Consiglio comunale, praticamente esautorato da qualunque discussione sulla città tramite le delibere operative di Giunta ed una minoranza tacitata nel suo apporto ed istanze, se non per l’approvazione di pratiche amministrative previste per legge – incalza -. Neanche parlare quindi di interventi a salvaguardia del patrimonio cittadino quale la ricostruzione di una spalletta del ponte di via del Guappero a S. Lorenzo a Vaccoli , ponte risalente al Governo della Contessa Maria Luisa, databile circa al 1821, che pur se di incerta competenza, fra poco crollerà inesorabilmente nel Rio sottostante con la incertezza di un suo futuro ripristino. La richiesta di intervento avanzata più volte in Consiglio comunale ha sempre trovato disinteresse da parte dell’Assessore Buchignani e degli uffici pertinenti”.