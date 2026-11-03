Tagliasacchi e il futuro di Lucca: “Serve un progetto culturale di rinnovamento dell’identità locale, non una città museo a cielo aperto”

Un intervento a tutto campo sulla città di Lucca e sul suo futuro.

Anche in vista delle amministrative del 2027 a parlare è Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, storico esponente del Pd e già candidato sindaco del capoluogo. Il suo è un ragionamento sulle opportunità e sui rischi di una città che “negli ultimi decenni è molto cambiata”.

“Occorre prendere molto sul serio, a mio avviso, la situazione della nostra città – scrive Tagliasacchi – perché negli ultimi decenni è cambiata molto Lucca ed è cambiato ancora di più il mondo intorno a noi. La città si è aperta a correnti internazionali, che prima la ignoravano, e ha saputo valorizzarsi come centro di elaborazione e di divulgazione prima di tutto culturale. Ma proprio questa nuova dimensione ha creato nuove opportunità che vanno colte se non vogliamo che i grandi mutamenti che caratterizzano la nostra epoca non determinino un processo di marginalizzazione della nostra comunità locale e di annullamento della sua identità”.

Un progetto culturale, non solo eventi

Per l’esponente dem il punto è il collegamento tra il fermento in corso e un disegno più ampio. “Se il fermento cui assistiamo si collegherà a un progetto culturale di rinnovamento dell’identità locale e di ammodernamento delle funzioni che definiscono la città – sostiene – allora si apriranno prospettive importanti di rilancio e di valorizzazione per Lucca e per il suo territorio. Al contrario, in mancanza di questo progetto, gli eventi che si susseguono resteranno fini a se stessi e saranno destinati solo all’incremento di flussi turistici che hanno peraltro già raggiunto, per molti versi, la loro soglia critica“.

Serve un cambio di passo. “Gli sviluppi di questi anni ci danno buone carte da giocare – afferma – ma se non vogliamo vanificare ciò che di buono è stato fatto dobbiamo cambiare marcia: dobbiamo ridare centralità a un’azione pubblica, efficace e lungimirante, che aiuti il sistema locale a ripensare se stesso e a determinare un nuovo equilibrio legato alla riorganizzazione e al rilancio di molte funzioni cittadine. L’esposizione internazionale che abbiamo ottenuto ci dà, ad esempio, grandi opportunità per attrarre i mezzi imprenditoriali, locali prima di tutto, ma non solo, in grado di rendere concreti progetti di pubblico interesse. E, allo stesso modo, ci permette di dare voce alle intelligenze, locali e non, che guardano con interesse a Lucca e che vogliono offrire idee alla e per la città”.

Cosa manca

Tagliasacchi elenca le carenze. “Manca un polo scolastico moderno, manca una piscina pubblica, non abbiamo uno stadio adeguato, abbiamo un carcere nel centro storico, siamo molto carenti quanto a sistema di accoglienza turistica, non esiste un cinema multisala, dobbiamo rinnovare e allargare il nostro piano del verde – osserva – C’è poi il gravissimo problema abitativo: non possiamo attrarre giovani, lavoratori qualificati o nuovi residenti per il semplice motivo che mancano le abitazioni in cui accoglierli. Siamo fortemente carenti in termini di case per anziani, sia quelle con assistenza sia quelle per soggetti autosufficienti; mancano le case popolari e anche quelle per la cosiddetta area grigia, almeno 3000 nuclei familiari solo nel nostro comune: lavoratori in difficoltà economica, anziani soli, giovani coppie, studenti fuori sede che non sono così ricchi da potersi permettere case a prezzi di mercato, ma non sono così indigenti da poter entrare nelle liste dell’edilizia residenziale pubblica. Il mercato degli affitti è praticamente inesistente. Per gli acquisti i prezzi sono del tutto inarrivabili con le paghe della stragrande maggioranza della popolazione”.

Il rischio, secondo l’ex candidato sindaco, è un impoverimento complessivo. “Tutto questo rischia di far diventare la città un posto dove si danno poche opportunità ai giovani, che infatti già oggi spesso vanno a vivere altrove – avverte – di privilegiare l’offerta di servizi ai visitatori a scapito di quelli per i residenti, di deteriorare l’ambiente e il territorio, di degradare ulteriormente le periferie, di perdere legami sociali, vincoli comunitari, occasioni di fare e di sperimentare attività nuove. Si rischia, insomma, di perdere il senso di una città che ha una storia di grandissimo rilievo e che non deve diventare solo un museo a cielo aperto“.

Gli ‘ex’ mai realizzati

Dall’altro lato, ricorda, da decenni si parla di spazi da riqualificare. “Di una Imt da inserire in modo più sistematico nella vita cittadina, di periferie da riqualificare, di legami e alleanze da creare con l’intorno – elenca – Discutiamo fino alla noia di ex Manifattura, di ex ospedale di Maggiano, di ex Gesam, di ex ospedale di Campo di Marte, dell’ex Molino Pardini, della ex Lenzi e di mille altri ex che non sono nulla oggi, se non spazi vuoti o usati in modo inefficiente. Discutiamo, appunto. Senza fare un passo in avanti per realizzare qualcuno di questi grandi progetti”.

Tagliasacchi non attribuisce la colpa alla sola giunta Pardini. “Sarebbe ingeneroso sostenerlo – precisa – però da chiunque uscirà vincente dalle urne elettorali nella prossima primavera è lecito attendersi una fase nuova: una chiara proposta per accelerare il cambiamento, per prendere decisioni impegnative e di respiro, per non rinunciare sempre e comunque ai grandi e necessari progetti che possono essere varati nella nostra città”.

Il civismo non basta