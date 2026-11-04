Il gesto|
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Blitz della Lega al monumento all’emigrazione: una bandiera italiana su quella della Palestina
4 novembre 2026 | 09:28
La scultura di Stefano Pierotti ancora al centro di iniziative e messaggi politici: usati dei magneti per non danneggiarla
Blitz serate della Lega di Lucca al monunento all’emigrazione davanti a porta Sant’Anna.
Il partito lucchese ha provveduto a posizionare una bandiera italiana sul monumento dello scultore Stefano Pierotti, che di recente è tornato a scrivere una frase sul Corten, con un richiamo alla Canzone del Maggio di Fabrizio De Andrè, affiancato alla bandiera della Palestina.
“La bandiera – specificano dalla Lega – è stata posizionata con dei piccoli magneti in modo da non recare alcun danno alla statua”.