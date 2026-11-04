Comunali 2027, ‘Lucca è un grande noi’ presenta il progetto per la città e propone Ilaria Vietina candidata sindaca

Dieci impegni e trenta obiettivi per rimettere al centro casa, giovani, quartieri e qualità della vita. Ilaria Vietina accoglie la proposta dell’associazione e apre al confronto con il centrosinistra

Rimettere al centro le persone, il diritto di abitare la città, la qualità della vita, la partecipazione e la responsabilità verso le generazioni future. E’ questa la visione alla base di Lucca, il nostro impegno, il progetto per le amministrative 2027 presentato oggi (4 novembre) dall’associazione Lucca è un grande noi, frutto di anni di attività consiliare, incontri pubblici e confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio.

“Lucca non ha bisogno di un’altra stagione di annunci e promesse. Ha bisogno di ritrovare una direzione, riconoscere le proprie priorità e costruire il futuro senza lasciare indietro nessuno. Prima dei nomi e delle candidature vengono i cittadini e l’idea di città che vogliamo realizzare – dichiara l’associazione -. Una città non è soltanto ciò che costruisce, ma soprattutto il modo in cui permette alle persone di vivere. Non basta attrarre visitatori, organizzare grandi eventi o annunciare opere pubbliche per parlare di sviluppo. Occorre chiedersi se una giovane coppia possa permettersi una casa, se un ragazzo o una ragazza trovino opportunità per crescere, se una persona anziana può contare su servizi accessibili e se quartieri e frazioni siano luoghi sicuri, curati e ricchi di relazioni”.

“In questi anni l’amministrazione Pardini ha privilegiato una rappresentazione di Lucca fondata sui grandi progetti, sugli eventi e sulla promozione turistica. Noi pensiamo che la qualità di un’amministrazione debba misurarsi dalla capacità di rispondere ai bisogni quotidiani delle persone. Non siamo contrari alle grandi manifestazioni o alle opere pubbliche, ma contestiamo che diventino il principale metro di giudizio mentre restano irrisolte questioni fondamentali come la casa, la piscina comunale, le politiche giovanili e la vivibilità dei quartieri».

La Lucca che immaginiamo è una città capace di accogliere senza perdere la propria identità, crescere senza consumare altro territorio, valorizzare il patrimonio pubblico e investire nella scuola, nella cultura, nello sport, nel lavoro e nella cura delle persone. Una città nella quale i cittadini non siano semplici destinatari delle decisioni, ma protagonisti delle scelte”.

“In questi giorni si è tornati a discutere del ruolo delle liste civiche – continua Lucca è un grande noi -. Vogliamo ribadire un principio: nessuno ha il monopolio dalla rappresentanza politica, della cultura di governo o della capacita di perseguire il bene comune. I partiti sono fondamentali per la democrazia, ma nor capacità di perseguire il bene comune. I partiti sono fondamentali per la democrazia, ma non sono gli unici luoghi nei quali si formano idee, competenze e responsabilità pubbliche. Non basta definirsi civici per essere credibili. Il civismo si misura nella continuità dell’impegno, nella capacità di ascoltare, elaborare proposte e assumersi responsabilità. Lucca è un grande noi ha lavorato in questi anni nella istituzioni e nella città, costruendo relazioni e avanzando proposte. Non vogliamo sostituire i partiti, ma costruire insieme a loro una coalizione nella quale ogni esperienza sia riconosciuta per il contributo che sa offrire. Una coalizione non è una gerarchia di appartenenze, ma una responsabilità condivisa verso la città. Non possiamo misurare la cultura soltanto attraverso il numero degli eventi, dei biglietti venduti o dei visitatori. Le grandi manifestazioni sono una ricchezza, ma la cultura è soprattutto ciò che anima quotidianamente la città: le scuole, gli artisti, le associazioni, i teatri, le biblioteche e gli spazi nei quali le giovani generazioni possono esprimersi e sperimentare. Non basta riempire Lucca di pubblico per qualche giorno se, quando i riflettori si spengono e il pubblico pagante se ne va, non sappiamo prenderci cura dell’energia creativa e culturale della città. Vogliamo sostenere le associazioni, offrire spazi accessibili agli artisti e ai giovani, valorizzare le competenze locali e portare la cultura nei quartieri e nelle frazioni. I grandi eventi devono contribuire a far crescere questa vitalità, lasciando alla comunità non soltanto visibilità e ricadute economiche, ma opportunità e nuovi progetti”.

Dieci impegni e trenta obiettivi per cambiare le priorità

Il progetto si articola in dieci impegni, trenta obiettivi e dossier tematici, con proposte concrete sui temi decisivi per il futuro della città.

Tra gli interventi figurano 850 mila euro annui di risorse comunali per il diritto all’abitare, il recupero degli alloggi pubblici inutilizzati e strumenti per favorire affitti stabili e accessibili; un milione di euro annui di interventi da sottoporre al bilancio partecipativo, per restituire voce ai quartieri e alle frazioni; 200 mila euro annui per sostenere progetti dei giovani, nuovi spazi di aggregazione e opportunità educative.

Particolare attenzione è dedicata alla realizzazione di una nuova piscina comunale, alla sostenibilità dei grandi eventi attraverso un Bilancio annuale del turismo, alla mobilità e alla qualità ambientale, con l’obiettivo di rendere più verdi e vivibili cinque luoghi della città in cinque anni.

Sul fronte della sicurezza si propongono 200 mila euro annui per un servizio stabile di educativa di strada, insieme a interventi di prevenzione e rafforzamento delle reti sociali.

Completano il progetto un Patto territoriale per il lavoro, una Casa della Memoria, della Pace e della Costituzione e nuovi strumenti di trasparenza amministrativa, con l’Agenda di mandato ne primi cento giorni e un sistema pubblico di verifica degli impegni entro sei mesi.

“Un bilancio è una scala di valori. La risorse pubbliche non sono infinite e governare significa scegliere. Per noi vengono prima la casa, le nuove generazioni, l’educazione, la cura, i quartieri, la sicurezza quotidiana, l’ambiente e la partecipazione. Non rinunciamo all’ambizione di trasformare Lucca, ma vogliamo che ogni scelta parta dai bisogni reali della comunità”.

Il progetto è consultabile sul nuovo sito www.luccaungrandenoi.it.

“Non presentiamo un programma elettorale chiuso, ma un insieme di idee, proposte e contenuti che mettiamo a disposizione del centrosinistra, convinti che sia il tavolo della coalizione il luogo più adatto per costruire insieme il futuro della città – aggiunge Domenico Raimondi, presidente dell’associazione -. Siamo partiti da una domanda semplice: che cosa deve cambiare davvero perché le persone possano vivere bene? Crediamo che Lucca debba tornare a mettere al centro i bisogni quotidiani dei cittadini, senza misurare il proprio sviluppo soltanto attraverso i grandi eventi e le grandi opere. Vogliamo una città che sappia offrire opportunità, ascoltare le persone, tutelare la propria identità e costruire un futuro nel quale nessuno venga lasciato indietro. È un progetto aperto, che speriamo possa arricchirsi attraverso il contributo delle altre forze politiche e civiche della coalizione. Lo mettiamo a disposizione con spirito di confronto e collaborazione”.

Ilaria Vietina disponibile alla candidatura a sindaca

Lucca è un grande noi ha annunciato di aver chiesto alla propria capogruppo in Consiglio comunale, Ilaria Vietina, di mettere la propria esperienza e disponibilità al servizio dell’intera coalizione di centrosinistra, proponendosi come candidata sindaca di Lucca alle amministrative del 2027: “Abbiamo fatto questa proposta perché riconosciamo in Ilaria un’esperienza amministrativa importante, una conoscenza profonda della città e una continuità di impegno dimostrata anche negli anni trascorsi all’opposizione. È stata assessora, ha assunto responsabilità istituzionali e ha continuato a lavorare in Consiglio comunale, nei quartieri e nel confronto con associazioni e cittadini. Ilaria ha continuato a esserci. Anche quando sarebbe stato più semplice fare un passo indietro. Perché la politica non si misura soltanto da dove si arriva, ma anche da dove si sceglie di restare. Non crediamo nell’uomo o nella donna sola al comando. Crediamo in una politica capace di ascoltare, assumersi responsabilità e costruire una squadra. È con questo spirito che abbiamo chiesto a Ilaria di mettersi a disposizione. La proposta non rappresenta un’imposizione né un ultimatum alle altre forze del centrosinistra”.

Ilaria Vietina ha accolto la richiesta e confermato la propria disponibilità e nei prossimi giorni illustrerà personalmente le ragioni della propria disponibilità e il contributo che intende offrire al percorso del centrosinistra.

“Vogliamo costruire una coalizione ampia e plurale, fondata su un progetto condiviso e su regole democratiche. Il confronto tra le forze politiche e civiche è ripreso e auspichiamo che possa proseguire senza ulteriori interruzioni, perché il tempo dedicato alle discussioni interne è tempo sottratto alla città. Sosteniamo con convinzione la disponibilità di Ilaria Vietina e la rivolgiamo all’intera coalizione. Qualora emergessero altre candidature, siamo pronti a un confronto leale per cercare una scelta condivisa e unitaria. Se non sarà possibile raggiungere un accordo, riteniamo naturale affidare la scelta alle cittadine e ai cittadini attraverso primarie aperte, con regole condivise e trasparenti. Cinque anni fa abbiamo sostenuto questo metodo, partecipato alle primarie, riconosciuto il risultato e lavorato lealmente per il progetto comune. Siamo pronti a farlo ancora. Perché una coalizione non si costruisce trasformando l’obiettivo dell’unità nell’imperativo dell’obbedienza. Si costruisce attraverso la condivisione e il riconoscimento reciproco”.