Il commento|
Lega copre la bandiera palestinese con un tricolore. Rifondazione Comunista: “Mero opportunismo su un tema importante”
Il commento del partito: “Se si vuole cancellare la morte di almeno 70 mila persone, si sceglie una parte ben precisa nella storia”
Nella notte c’è stato un blitz della Lega di Lucca per coprire con una bandiera italiana la bandiera palestinese disegnata sulla statua al centro della rotonda di Piazzale Boccherini.
Il Circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista ha commentato il gesto: “Il blitz serviva forse per risolvere qualche impellente problema dei cittadini e delle cittadine lucchesi? Forse per sgominare qualche pericolosa azione criminale? No, per coprire con un tricolore la bandiera palestinese”.
“Non vorremmo noi ricordare ai leghisti lucchesi come il loro segretario nazionale negli anni abbia affermato che il tricolore non lo rappresenta, che gli amministratori della Lega devono stare lontani dalle celebrazioni del 2 giugno e come vari esponenti del loro partito abbiano sempre disdegnato questa bandiera”.
“Notiamo quindi una grande svolta ideologica della Lega, o forse un mero opportunismo su un tema importante come la Palestina. Se si vuole cancellare la morte di almeno 70 mila persone, tra cui decine di migliaia di bambini, si sceglie una parte ben precisa nella storia, forse ci viene da pensare, la parte sbagliata“.