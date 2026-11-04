Lega copre la bandiera palestinese con un tricolore. Rifondazione Comunista: “Mero opportunismo su un tema importante”

Il Circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista ha commentato il gesto: “Il blitz serviva forse per risolvere qualche impellente problema dei cittadini e delle cittadine lucchesi? Forse per sgominare qualche pericolosa azione criminale? No, per coprire con un tricolore la bandiera palestinese”.

“Non vorremmo noi ricordare ai leghisti lucchesi come il loro segretario nazionale negli anni abbia affermato che il tricolore non lo rappresenta, che gli amministratori della Lega devono stare lontani dalle celebrazioni del 2 giugno e come vari esponenti del loro partito abbiano sempre disdegnato questa bandiera”.