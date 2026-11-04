borgo a mozzano|
Una firma per la Patrimoniale, il banchetto di Rifondazione Comunista
Venerdì sarà allestito dalle 10 alle 13 davanti al supermercato Penny
A Borgo a Mozzano si può firmare per la Patrimoniale. Venerdì 6 novembre infatti, sarà allestito il banchetto organizzato da Rifondazione Comunista, dalle 10 alle 13, davanti al supermercato Penny.
Qui sarà possibile firmare per promuovere la legge di iniziativa popolare che prevede una imposta patrimoniale su chi abbia un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro esclusa la prima casa. In pochissimo tempo sono state raccolte le 50mila firme necessarie affinché la proposta venga discussa in Parlamento, ma come Partito, spiega Rifondazione, “vogliamo arrivare a raccogliere 100mila in tutto il Paese per dare un segnale politico ben preciso.
Con questa imposta patrimoniale ogni anno lo Stato potrebbe avere 26 miliardi di euro in più per la spesa pubblica, con un forte incremento dei servizi pubblici. Per firmare è necessario un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente, passaporto…)”.