Una firma per la Patrimoniale, il banchetto di Rifondazione Comunista

Qui sarà possibile firmare per promuovere la legge di iniziativa popolare che prevede una imposta patrimoniale su chi abbia un patrimonio superiore ai 2 milioni di euro esclusa la prima casa. In pochissimo tempo sono state raccolte le 50mila firme necessarie affinché la proposta venga discussa in Parlamento, ma come Partito, spiega Rifondazione, “vogliamo arrivare a raccogliere 100mila in tutto il Paese per dare un segnale politico ben preciso.