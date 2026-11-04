Vicesindaco, Fdi potrebbe rinunciare per averlo per tutto il mandato in un eventuale Pardini bis

Bruni sì, Bruni no, Bruni forse.

Il terzo vicesindaco in pectore dell’amministrazione Pardini, quello che dovrà prendere il posto di Fabio Barsanti di Difendere Lucca, che a sua volta era subentrato a Minniti della Lega (poi candidato consigliere regionale per Forza Italia, ora dato vicino a Futuro Nazionale), è in attesa di una nomina ufficiale, dopo settimane di voci che si rincorrono, mezze ammissioni, riunioni di partito, smentite e nuove conferme.

Sono di oggi le parole del sindaco, Mario Pardini, che annunciano come imminente la scelta del nome che occuperà per terzo l’incarico in giunta. Ma dietro questo allungamento dei tempi ci sarebbero anche questioni legate agli equilibri interni al partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, anche in vista degli appuntamenti amministrativi del 2027.

Innanzitutto la scelta su Moreno Bruni, assessore al bilancio, è direttamente legata al cambio di vertici del partito a livello provinciale. Bruni, infatti, fa parte della corrente più vicina al nuovo presidente Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, e all’onorevole Riccardo Zucconi. La recente vittoria nel congresso avrebbe così fatto pendere l’ago della bilancia verso di lui, vincendo una battaglia tutta interna nei confronto dell’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani.

Una scelta che, però, non sarebbe gradita alla minoranza del partito che sul tema avrebbe chiesto l’intervento anche del partito regionale e nazionale, o quantomeno un parere dirimente. Da Firenze sarebbe arrivato l’invito a discutere della questione, dopo un primo incontro in cui sarebbe stato fatto l’annuncio dell’imminente nomina in assenza del capogruppo in consiglio, Luca Pierotti, in una nuova riunione plenaria alla presenza di tutte le componenti del partito: eletti a tutti i livelli e componenti del coordinamento provinciale. Da Roma, invece, sarebbe arrivato un input più strategico: un invito a evitare la spaccatura del partito per ottenere una nomina di breve periodo (da qui alla prossima primavera, non certo un terzo del mandato come ‘promesso’), magari per poi rivendicare un vicesindaco senza alcun tipo di staffette in un eventuale secondo mandato del sindaco Pardini.

Uno scenario che aprirebbe la possibilità al cambio di direzione nella scelta dell’ultimo vicesindaco del mandato: a quel punto il nome che si fa più ricorrente nelle ultime settimane nei corridoi di Palazzo Orsetti è quello di Remo Santini, assessore al turismo ed esponente di Forza Italia, altra componente importante della maggioranza che sostiene il sindaco.

L’intera vicenda è (anche) legate alle voci che nelle scorse settimane davano per imminente il passaggio di Mario Pardini alle fila di Fratelli d’Italia. Il tramonto di questa ipotesi, anche in virtù di un cambio di rotta a livello nazionale del partito della premier Giorgia Meloni, che starebbe pensando a un civismo vicino a Fdi per fare da contrappeso al centro alle forze centrifughe verso la destra di Futuro Nazionale, è quello che ha riaperto la possibilità di nominare un vicesindaco espressione di quel partito, rinfocolando le antiche tensioni fra le sue diverse componenti.