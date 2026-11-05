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Sciolte le riserve: Moreno Bruni è il nuovo vicesindaco

5 novembre 2026 | 11:48
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di Redazione

Redazione

Sciolte le riserve: Moreno Bruni è il nuovo vicesindaco

L’annuncio stamani (5 novembre) alla giunta, terrà l’incarico fino alle nuove elezioni. Remo Santini è l’assessore anziano

Il nodo è sciolto: sarà l’assessore al bilancio e al patrimonio, Moreno, Bruni, di Fratelli d’Italia, il nuovo vicesindaco di Lucca, il terzo del primo mandato di Mario Pardini.

Lo ha annunciato questa mattina (5 novembre) alla giunta il primo cittadino. Prende il posto di Fabio Barsanti di Difendere Lucca di qui alla prossima primavera, quando si terranno le elezioni amministrative.

Contestualmente l’assessore anziano, il terzo nella ‘catena di comando’ della giunta diventa l’assessore al turismo, Remo Santini, che era stato anche lui papabile per ricoprire l’incarico se non si fossero sciolti i nodi legati al dibattito interno a Fratelli d’Italia. 