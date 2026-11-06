Alessandro Remaschi lascia la maggioranza ad Altopascio. Marchetti: “Tensione palpabile nel centrosinistra”

A commentare la scelta è l’ex sindaco, Maurizio Marchetti: “La decisione di Alessandro Remaschi di lasciare la maggioranza e confluire nel gruppo misto non mi sorprende. Del resto sono mesi che denuncio il fatto che il clima all’interno della compagine che si trova spesso in consiglio comunale ad avallare scelte cervellotiche e incomprensibili era teso e questa decisione ne è una conferma evidente. Non ho parlato con Alessandro Remaschi, ma immagino non abbia nemmeno gradito il fatto di essere stato, insieme agli altri consiglieri di maggioranza, utilizzato per attaccare il sottoscritto e non solo da persone vicine a sindaco e vicesindaco su fatti, come il fotovoltaico e lo Statuto, che sono tornati indietro come boomerang. Oltre a questo gravano su questa amministrazione decine di promesse non mantenute, annunci poi rimangiati, una situazione che riguarda le opere finanziate dal Pnrr che potrebbe rappresentare l’ennesimo fallimento di una esperienza amministrativa che in dieci anni ha prodotto tanti discorsi, tante fotografie, qualche contributo economico a qualche cittadino e pochissimo altro”.