congresso
coordinamento provinciale
dipartimenti provinciali
elezioni
fiduciari
Fratelli d'Italia
incarichi
ringraziamento
simpatizzanti
tesserati
vice
Altopascio
Capannori
Garfagnana
Lucca
Mediavalle
Montecarlo
Porcari
Versilia
Villa Basilica
Alberto Coluccini
Alessandra Mazzei
Antonella Bianchi
Cristian Maltese
Elena Picchetti
Marco Martinelli
Michela Dell'Innocenti
Michele Giannini
Riccardo Giannoni
Silvia Grossi
Vincenzo Iavarone
Il partito|
Politica/
Fratelli d’Italia, insediato il nuovo direttivo: Bonuccelli, Petrini e Staccioli vicecoordinatori
6 novembre 2026 | 13:16
Nominati anche fiduciari e dipartimenti provinciali. Giannini: “Un coordinamento all’insegna del rispetto reciproco”
Si è svolto ieri sera (5 novembre) il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia Lucca, un appuntamento importante per la vita del partito sul territorio, che ha segnato l’avvio di una nuova fase organizzativa e politica.
In apertura dei lavori, il coordinatore provinciale Michele Giannini ha voluto osservare un minuto di silenzio in memoria di Giuliana Baudone, recentemente scomparsa.
Presenti, tra gli altri, l’onorevole Riccardo Zucconi, il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana Vittorio Fantozzi e l’ex coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e il segretario provinciale di Gioventù Nazionale, Diego Carnini.
Nel corso della serata, il coordinatore provinciale Michele Giannini ha presentato gli eletti, i componenti nominati e i responsabili dei dipartimenti provinciali, illustrando l’assetto organizzativo della nuova squadra e confermando la propria disponibilità a completare le nomine ancora da definire. Sono stati individuati anche i tre vice coordinatori provinciali: Claudia Bonuccelli, con competenza sulla Versilia turistica; Marina Staccioli, per la Versilia storica; Matteo Petrini, per la Piana. Il coordinamento di Pietrasanta resterà invece direttamente in capo a Michele Giannini. A Roberto Tamagnini è stato affidato il dipartimento enti locali, mentre Marco Martinelli seguirà il coordinamento di Lucca, con le medesime prerogative già attribuite a Luca Pierotti e con il compito di stilare il nuovo programma in vista delle elezioni comunali e di supportare il presidente provinciale in questo delicato momento.
“È stata una bellissima serata, anzi, un bellissimo incontro, a differenza di quello che qualcuno vorrebbe far immaginare all’esterno del nostro partito – ha detto Giannini – Un coordinamento all’insegna dei complimenti reciproci tra il coordinatore uscente e quello entrante, del riconoscimento di quanto è stato fatto e della presentazione di ciò che si vorrà realizzare. Nel corso della serata, oltre alle linee programmatiche del coordinamento, sono stati presentati più di venti responsabili dei dipartimenti. Si è parlato delle prossime elezioni amministrative e condivisa una linea programmatica che ci vede pronti a dialogare con chiunque sia vicino alle nostre idee, anche se non iscritto al nostro partito o ad altre forze politiche del centrodestra. Un bellissimo esempio di come chi fa politica possa anche confrontarsi aspramente, ma poi ritrovarsi negli spogliatoi e tornare a giocare tutti insieme la stessa partita della Nazionale. Un ringraziamento forte e sincero a Riccardo Giannoni, che in questi anni ha saputo tenere il partito; a tutti coloro che sono entrati a farne parte e a chi ha accettato la delega di vicecoordinatore: Claudia Bonuccelli, Matteo Petrini e Marina Staccioli. Un ringraziamento, infine, a coloro che rappresentano il vero nervo del partito: Paolo Ricci, responsabile del dipartimento organizzazione; Roberto Tamagnini, responsabile del dipartimento enti locali; e Camilla Baccelli, responsabile del dipartimento adesioni e segreteria politica”, dichiara il coordinatore provinciale Michele Giannini.
La composizione del nuovo coordinamento provinciale
Fanno parte del coordinamento provinciale, in qualità di eletti, Elena Picchetti, Silvia Grossi, Alessandra Mazzei, Antonella Bianchi, Cristian Maltese, Vincenzo Iavarone, Alberto Coluccini, Michela Dell’Innocenti e Riccardo Giannoni.
Tra i nominati figurano Claudia Bonuccelli, vice coordinatrice provinciale per la Versilia turistica, Marina Staccioli, vice coordinatrice provinciale per la Versilia storica, e Matteo Petrini, vice coordinatore provinciale per la Piana. Completano il gruppo Lido Moschini, componente del coordinamento provinciale, e Marco Martinelli, referente per Lucca. Il coordinamento di Pietrasanta resta direttamente affidato a Michele Giannini.
I responsabili dei dipartimenti provinciali
Per quanto riguarda i dipartimenti, la responsabilità di adesioni e segreteria politica è stata affidata a Camilla Baccelli, quella di agricoltura ed eccellenze italiane a Stefano Pioli, di ambiente ed energia a Silverio Pagano e di casa, grandi infrastrutture e lavori pubblici a Gianluca Lommori. Tiziana Motroni guiderà il dipartimento comunicazione, Philip Dati quello di cultura e innovazione e Arturo Marsili quello di cultura rurale. Matteo Ciabattari si occuperà dei difensori del voto, Pietro Frati del dipartimento difesa e Giuliano Ferrari di emergenze e prevenzione grandi rischi. Roberto Tamagnini sarà responsabile del dipartimento enti locali, Marco Agnitti di Ffrmazione e Andrea Brazzini di giustizia. A Ivan Nannini è stato affidato il dipartimento imprese e mondi produttivi, a Marco Visibelli quello di lavoro e crisi aziendali e a Cesare Passigni quello di montagna e zone disagiate. Paolo Ricci si occuperà di organizzazione, Mario Filippi di Pensionati d’Italia e Chiara Benedusi di politiche sociali. Massimiliano Carrara sarà responsabile del dipartimento professioni, Edmond Kazazi di sanità, Amerigo Notini di scienza e ricerca e Manuel Chiesi di sport. Completano la squadra Massimiliano Micheli, responsabile di territorio e paesaggio, Nicola Da San Martino, responsabile di trasporti, e Chiara Giannelli, responsabile di turismo.