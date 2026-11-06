Fratelli d’Italia, insediato il nuovo direttivo: Bonuccelli, Petrini e Staccioli vicecoordinatori

Si è svolto ieri sera (5 novembre) il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia Lucca, un appuntamento importante per la vita del partito sul territorio, che ha segnato l’avvio di una nuova fase organizzativa e politica.

In apertura dei lavori, il coordinatore provinciale Michele Giannini ha voluto osservare un minuto di silenzio in memoria di Giuliana Baudone, recentemente scomparsa.

Presenti, tra gli altri, l’onorevole Riccardo Zucconi, il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana Vittorio Fantozzi e l’ex coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e il segretario provinciale di Gioventù Nazionale, Diego Carnini.

Nel corso della serata, il coordinatore provinciale Michele Giannini ha presentato gli eletti, i componenti nominati e i responsabili dei dipartimenti provinciali, illustrando l’assetto organizzativo della nuova squadra e confermando la propria disponibilità a completare le nomine ancora da definire. Sono stati individuati anche i tre vice coordinatori provinciali: Claudia Bonuccelli, con competenza sulla Versilia turistica; Marina Staccioli, per la Versilia storica; Matteo Petrini, per la Piana. Il coordinamento di Pietrasanta resterà invece direttamente in capo a Michele Giannini. A Roberto Tamagnini è stato affidato il dipartimento enti locali, mentre Marco Martinelli seguirà il coordinamento di Lucca, con le medesime prerogative già attribuite a Luca Pierotti e con il compito di stilare il nuovo programma in vista delle elezioni comunali e di supportare il presidente provinciale in questo delicato momento.

“È stata una bellissima serata, anzi, un bellissimo incontro, a differenza di quello che qualcuno vorrebbe far immaginare all’esterno del nostro partito – ha detto Giannini – Un coordinamento all’insegna dei complimenti reciproci tra il coordinatore uscente e quello entrante, del riconoscimento di quanto è stato fatto e della presentazione di ciò che si vorrà realizzare. Nel corso della serata, oltre alle linee programmatiche del coordinamento, sono stati presentati più di venti responsabili dei dipartimenti. Si è parlato delle prossime elezioni amministrative e condivisa una linea programmatica che ci vede pronti a dialogare con chiunque sia vicino alle nostre idee, anche se non iscritto al nostro partito o ad altre forze politiche del centrodestra. Un bellissimo esempio di come chi fa politica possa anche confrontarsi aspramente, ma poi ritrovarsi negli spogliatoi e tornare a giocare tutti insieme la stessa partita della Nazionale. Un ringraziamento forte e sincero a Riccardo Giannoni, che in questi anni ha saputo tenere il partito; a tutti coloro che sono entrati a farne parte e a chi ha accettato la delega di vicecoordinatore: Claudia Bonuccelli, Matteo Petrini e Marina Staccioli. Un ringraziamento, infine, a coloro che rappresentano il vero nervo del partito: Paolo Ricci, responsabile del dipartimento organizzazione; Roberto Tamagnini, responsabile del dipartimento enti locali; e Camilla Baccelli, responsabile del dipartimento adesioni e segreteria politica”, dichiara il coordinatore provinciale Michele Giannini.

La composizione del nuovo coordinamento provinciale

Fanno parte del coordinamento provinciale, in qualità di eletti, Elena Picchetti, Silvia Grossi, Alessandra Mazzei, Antonella Bianchi, Cristian Maltese, Vincenzo Iavarone, Alberto Coluccini, Michela Dell’Innocenti e Riccardo Giannoni.

Tra i nominati figurano Claudia Bonuccelli, vice coordinatrice provinciale per la Versilia turistica, Marina Staccioli, vice coordinatrice provinciale per la Versilia storica, e Matteo Petrini, vice coordinatore provinciale per la Piana. Completano il gruppo Lido Moschini, componente del coordinamento provinciale, e Marco Martinelli, referente per Lucca. Il coordinamento di Pietrasanta resta direttamente affidato a Michele Giannini.

I responsabili dei dipartimenti provinciali