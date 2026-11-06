Iran tra guerra e repressione: a Verciano l’incontro promosso da Rifondazione Comunista

“Da fine febbraio l’Iran è bersaglio della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele: mesi di bombardamenti, tregue fragili ed un’escalation che ha travolto l’intera regione e che si fa sentire anche in Europa, a partire dal costo dell’energia – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -. Ancora una volta la retorica della sicurezza e dell’esportazione della democrazia copre ciò che le guerre occidentali in Medio Oriente sono sempre state: logiche di dominio e di controllo delle risorse. A pagarne il prezzo è, come sempre, la popolazione civile. Opporsi alla guerra, però, non significa assolvere chi governa a Teheran. Lo stesso regime che oggi si presenta come argine all’aggressione esterna ha represso con durezza le proteste che tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 hanno attraversato il Paese, colpendo donne, giovani, lavoratrici e lavoratori. E la guerra, come sempre accade, rafforza gli apparati repressivi e soffoca gli spazi di chi si batte per diritti e libertà”.