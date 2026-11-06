L'appuntamento|
Iran tra guerra e repressione: a Verciano l’incontro promosso da Rifondazione Comunista
Mercoledì 11 novembre alla Casa del Popolo interverrà la docente Farian Sabahi. A seguire apericena sociale
Il Circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista promuove mercoledì 11 novembre, alle 18, nella Casa del Popolo di Verciano (Via dei Paoli, 22 Capannori) un incontro pubblico dal titolo Iran oggi, tra aggressione imperialista e repressione interna. Interverrà in collegamento online Farian Sabahi, docente di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria e tra le maggiori studiose italiane dell’Iran contemporaneo.
Sabahi ha curato molte pubblicazioni, utilizzando un approccio multidisciplinare, sulla storia e l’economia del Medio-Oriente, tra cui Storia dell’Iran 1890-2020 (Il Saggiatore). Ha svolto anche attività legate al cinema ed alla fotografia.
“Da fine febbraio l’Iran è bersaglio della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele: mesi di bombardamenti, tregue fragili ed un’escalation che ha travolto l’intera regione e che si fa sentire anche in Europa, a partire dal costo dell’energia – si legge in una nota di Rifondazione Comunista -. Ancora una volta la retorica della sicurezza e dell’esportazione della democrazia copre ciò che le guerre occidentali in Medio Oriente sono sempre state: logiche di dominio e di controllo delle risorse. A pagarne il prezzo è, come sempre, la popolazione civile. Opporsi alla guerra, però, non significa assolvere chi governa a Teheran. Lo stesso regime che oggi si presenta come argine all’aggressione esterna ha represso con durezza le proteste che tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 hanno attraversato il Paese, colpendo donne, giovani, lavoratrici e lavoratori. E la guerra, come sempre accade, rafforza gli apparati repressivi e soffoca gli spazi di chi si batte per diritti e libertà”.
L’incontro vuole essere un momento di informazione e confronto, per capire cosa sta accadendo in Iran al di là della propaganda e delle semplificazioni. A seguire ci sarà un apericena sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare.