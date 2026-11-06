Ite Carrara, Gioventù Nazionale denuncia: “Infiltrazioni e cedimenti nella palestra appena rinnovata”

Nel mirino anche l’ascensore fuori servizio e i ritardi nei lavori del nuovo padiglione

Nuovo padiglione ancora bloccato, servizi igienici insufficienti e problemi nella palestra rinnovata: sono le criticità denunciate da Gioventù Nazionale Lucca all’istituto tecnico economico Francesco Carrara.

“Con il rientro sui banchi per il nuovo anno scolastico, la situazione all’Ite Carrara di Lucca non ha visto alcun miglioramento. Al contrario, le criticità segnalate dai numerosi studenti sono andate ulteriormente peggiorando“, esordisce il movimento, che già lo scorso maggio aveva acceso i riflettori sui ritardi nei lavori del nuovo padiglione e sui disagi strutturali che condizionano la vita quotidiana degli studenti.

“A distanza di mesi dalla nostra segnalazione — dicono i rappresentanti di Gioventù Nazionale — le condizioni dell’istituto sono rimaste del tutto immutate. Il nuovo padiglione continua a essere bloccato e tantomeno restituito agli studenti. Questo comporta una convivenza insostenibile: oltre 400 alunni, con un numero di iscritti persino aumentato quest’anno, devono condividere soltanto quattro servizi igienici complessivi, due maschili e due femminili”.

“La palestra rinnovata, inaugurata a gennaio in pompa magna dall’amministrazione provinciale a guida Partito Democratico, mostra già evidenti segni di cedimento e incuria. Le foto scattate all’interno parlano chiaro: soffitti crollati, visibili infiltrazioni d’acqua lungo le pareti e l’ascensore costantemente fuori servizio, con gravi disagi per alcuni studenti. Come se non bastasse, la maggior parte degli spazi verdi esterni restano chiusi e trasformati in un cantiere permanente”, aggiunge Gioventù Nazionale.