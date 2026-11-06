Moreno Bruni nominato vicesindaco: il plauso dell’onorevole Zucconi

“Sono particolarmente soddisfatto per questa nomina, anche per l’amicizia personale e politica che mi lega a Moreno – dichiara l’onorevole -. Ritengo che tutti e tre gli assessori di Fratelli d’Italia abbiano svolto un lavoro eccellente : Nicola Buchignani e Simona Testaferrata, che ringrazio per l’apporto dato anche in questo passaggio, hanno dimostrato impegno e ottime capacità amministrative. La scelta è ricaduta su Bruni anche in considerazione della sua esperienza nella politica amministrativa , un elemento importante per una figura come quella del vicesindaco, che ha un ruolo di forte rilevanza proprio sul piano politico”

“Ho sostenuto personalmente questa indicazione, che ritengo valorizzi il percorso e il lavoro svolto da Moreno. La nomina, inoltre, dà seguito agli accordi politici definiti all’inizio del mandato, che prevedevano l’espressione di Fratelli d’Italia per il ruolo di vicesindaco, un’intesa che è stata correttamente e encomiabilmente rispettata da tutta la maggioranza.

Ringrazio inoltre tutti i consiglieri comunali , e per tutti il Capogruppo Lido Fava, che hanno dimostrato anche in questa occasione un grande senso di responsabilità – conclude Zucconi -. Ringrazio infine, ma soprattutto, il Sindaco per l’ottimo lavoro svolto in questi anni: siamo tutti pronti a seguirlo fattivamente, visto che Mario Pardini rappresenterà il centrodestra alle prossime elezioni, forte appunto dell’ulteriore prestigio acquisito col suo lavoro. Rivolgo infine a Moreno e a tutta l’amministrazione comunale di Lucca i miei migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico. Da parte mia continuerà a esserci la massima disponibilità e collaborazione, nell’interesse della città e a sostegno dell’Amministrazione lucchese”.