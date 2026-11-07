Lucca, Franchi alla sinistra: “Ripartire dall’ex Cantoni, museo del lavoro e polo culturale”

“Cosa deve fare una futura nuova amministrazione di Lucca che vuole essere di sinistra e di progresso?”. È la domanda da cui parte l’esponente di sinistra Umberto Franchi in un intervento in vista delle amministrative, nel quale indica alle forze progressiste una via: “Fermare il vecchio che avanza e fare alcune scelte radicali alternative, partendo dalle proprie radici, con un nuovo progetto urbanistico”.

Le radici di Lucca

Per Franchi occorre anzitutto avere chiaro dove stiano le radici della comunità. “Sono profondamente intrecciate nel lavoro agricolo, basato nei secoli su un’agricoltura intensiva, con le corti rurali, la mezzadria contadina e i piccoli poderi propri – spiega – e in una forte tradizione manifatturiera, storicamente legata all’arte della seta ed evolutasi nel tessile con la Cucirini Cantoni Coats, con la Manifattura tabacchi, la fabbrica dei sigari, nel calzaturiero di Segromigno, fino alla metalmeccanica per la produzione di macchine per cartiere e rame e alle fabbriche che producono carta e cartone”.

Da qui il primo compito di un’amministrazione di sinistra: “Stabilire il cosa fare per far vivere la memoria storica delle proprie radici e dei siti produttivi dismessi, nonché il come agevolare lo sviluppo armonico con l’ambiente dell’agricoltura e dell’industria esistente”. Le amministrazioni passate, di centrodestra e di centrosinistra, a suo giudizio “non sono state in grado di realizzare un progetto radicale di cambiamento della realtà urbanistica e sociale ancorata alle proprie radici storiche. È mancata una capacità di elaborazione, con una squadra di persone capaci di una visione politica del futuro della nostra città”.

Sulla Manifattura Franchi ribadisce una posizione già espressa: “La proprietà, il progetto e la gestione futura devono essere pubblici, con un percorso partecipativo dal basso”.

L’ex Cantoni

Il cuore dell’intervento è però l’altro grande stabile abbandonato, la Cucirini Cantoni Coats dell’Acquacalda. “Credo che gran parte delle radici dei lucchesi stiano in quello stabile oggi diventato un rudere quasi decadente – sottolinea – Nel passato la Cantoni non è stata soltanto un’azienda che dava lavoro e da vivere a circa 4000 famiglie con 3600 dipendenti: è stata molto di più. È stata il centro di una comunità viva, di una cultura sociale, di un movimento di lotta per i diritti di chi lavora, che ha fatto avanzare la società lucchese”.

Franchi teme che la memoria si stia perdendo. “Pochi tra le nuove generazioni sanno che cosa è stata la Cantoni – osserva – Oggi pochi ricordano che negli anni Settanta, quando i lavoratori scioperavano, e avveniva spesso, manifestavano in un lungo corteo dallo stabile dell’Acquacalda fino a piazza San Michele e tutti i negozi per solidarietà abbassavano le serrande, consapevoli dell’esistenza di un intreccio reale di interessi veri, anche con i commercianti, le famiglie e tutta la popolazione. Perché sapevano che quei lavoratori in sciopero portavano al nostro territorio un progresso generalizzato”.

L’area misura 60mila metri quadrati. Nel 2007 circa fu presentato un progetto di recupero autofinanziato da una cordata guidata dall’ex proprietà, con un centro direzionale, spazi commerciali e ricreativi, rimasto bloccato per la mancata scelta urbanistica di Comune, Provincia e soprintendenza. “Che quella proposta non sia andata avanti non era cosa cattiva, perché era finalizzata ad attività speculative – riconosce – ma la cosa più drammatica è che in quell’area in vent’anni non è stato deciso niente in alternativa. I partiti o i movimenti civici di progresso che si candidano alle amministrative dovrebbero dire cosa è possibile fare oggi”.

La proposta: un museo del lavoro

Franchi chiede di considerare l’ex Cantoni “un bene comune da non disperdere nell’abbandono odierno, degradante per tutta la città”. “Già da tempo un’amministrazione con un po’ di lucidità mentale avrebbe dovuto acquistare lo stabile al prezzo simbolico di un euro, visto che il rudere è abbandonato dalla sua proprietà inglese – afferma – per destinarlo alla costruzione di un polo che veda una crescita della città attraverso la rigenerazione, come già proposto per la Manifattura, e che diventi anzitutto un museo del lavoro e di ciò che è stata la Cantoni, con le sue radici a Lucca. Attraverso i macchinari di archeologia industriale ancora esistenti e con la digitalizzazione della storia contrattuale e fotografica”.

La proposta alle forze di sinistra è di “risanare tutta l’area industriale, tutto lo stabilimento, tutti i reparti ex lavorativi, con i relativi macchinari forse arrugginiti ma ancora dentro lo stabile: ritorcitura, filatura, cardatura, tessitura”. L’obiettivo è farne “un luogo di visite guidate per le scuole e i giovani e un luogo di apprendimento e di dibattiti su quello che sono stati la Cantoni e il movimento operaio e studentesco a Lucca, nato nel 1968 e durato circa quindici anni”.

Accanto al museo, Franchi immagina “un polo culturale con spazi per l’arte, la musica, il cinema, il teatro, le librerie, un gruppo di lavoro per la promozione di eventi, un polo per la formazione, spazi giovani con concerti e attività ricreative, la diffusione della creatività artistica e artigianale”.

Urbanistica, assi viari e case vuote

L’intervento si allarga all’intero modello di città. “La sinistra è in ritardo sul come ridefinire un piano urbanistico organico di progresso, che non ripeta gli errori del passato – sostiene – Serve un piano di gestione del territorio con l’obiettivo del consumo di suolo zero, ridisegnando un futuro sostenibile per la città e uscendo dalla logica oscena della destra che amministra Lucca, tutta sparata nella cementificazione stradale, senza alcuna idea per deviare il traffico su rotaia con una metropolitana di superficie e il rafforzamento con il doppio binario delle tre reti ferroviarie che passano dalla nostra città, cosa che avvantaggerebbe anche le imprese esistenti”.

Netta la richiesta di uno stop. “Occorre un’espressione chiara delle forze della sinistra che puntano ad amministrare, dicendo che si impegneranno per fermare lo sciagurato progetto degli assi viari – dichiara – per le conseguenze drammatiche di un’opera costruita con una montagna di catrame e cemento alta fino a dieci metri, che spacca la Piana in due, distrugge il poco verde rimasto, penalizza l’agricoltura esistente, inquina le acque con la chiusura dei pozzi artesiani. Un’opera che distruggerebbe anche l’habitat, soprattutto nel parco dei Laghetti di Lammari, e porterebbe dissesto idrogeologico”.

Ultimo capitolo, la casa. “Serve una volontà politica che abbia l’obiettivo di un piano di recupero urbano a partire dalle centinaia di abitazioni vuote presenti in città, all’interno e all’esterno delle mura, circa il 28 per cento del totale degli appartamenti”.

Il metodo