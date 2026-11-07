Ospedali toscani, i comitati sanità di Lucca: “Uomini e donne nelle stesse stanze, lesa la dignità”

Il gruppo denuncia il ritorno della pratica già segnalata nel 2018 e lamenta che due lettere sul tema sono rimaste senza risposta

I comitati sanità di Lucca tornano a denunciare quella che definiscono la “scorretta abitudine, mai motivata” degli ospedali toscani di ricoverare pazienti maschi e femmine nelle stesse camere. Una pratica che, ricordano, era stata portata in evidenza fin dal 2018.

“Quando la questione approdò in Regione Toscana – raccontano i comitati – questo problema, che lede i diritti alla dignità e al rispetto delle persone in difficoltà di salute, fu subito risolto. L’immediatezza della risposta, con la ricollocazione dei pazienti in camere suddivise per sesso, ci fece capire che si aveva a che fare con una cattiva organizzazione, che non teme di calpestare dignità e pudore del paziente malato. Lentamente, negli anni, è ritornata in uso questa pessima gestione dei pazienti ricoverati e quindi della loro compresenza nella stessa stanza ospedaliera”.

I gruppi descrivono le conseguenze. “Un minimo di privacy è mantenuto in essere attraverso tende o divisori tra un letto e un altro – spiegano – ma ciò rende impossibile al paziente di vivere la sua sofferenza e il suo disagio con riservatezza e di avere contatti sereni con i parenti, senza che i vicini di letto siano coinvolti”.

Lettere senza risposta

I comitati rivendicano di aver provato a dialogare. “Abbiamo scritto ben due lettere ai vari responsabili sanitari – ricordano – coinvolgendo anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ma non abbiamo ricevuto né risposte né chiarimenti. Per questo denunciamo di nuovo il grande scollamento tra chi gestisce e governa la nostra sanità e chi ne è l’utilizzatore principale, il cittadino”.

I riferimenti normativi

I comitati annunciano che non si fermeranno. “Non smetteremo di denunciare questa irresponsabile e irrispettosa abitudine – affermano – anche in virtù del fatto che l’articolo 32 della Costituzione, la Carta europea dei diritti del malato e il provvedimento generale del garante della privacy del 9 novembre 2005 obbligano le strutture sanitarie ad adottare misure per salvaguardare la dignità delle persone durante i trattamenti medici e le degenze. Ogni paziente ricoverato ha diritto alla dignità e al pudore nei reparti”.