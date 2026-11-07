Politiche sociali, Bindocci e Bertelli (Uil): “Interventi interessanti ma a spot: manca una visione d’insieme”

Massimiliano Bindocci, coordinatore Lucca Uil e Giorgio Bertelli, coordinatore per la provincia di Lucca dell’Uniat, il sindacato inquilini, plaudono alla scelta del Comune di Lucca di stanziare una somma significativa – circa 800mila euro – per sostenere i cittadini più svantaggiati e parte del ceto medio nel pagare utenze domestiche, in particolare luce e gas.

I cittadini possono accedervi presentando la domanda esclusivamente per via eeb sulla piattaforma del comune se in possesso di Spid, Cie o Csn. Gli interessati possono presentandosi agli uffici Uniat – Uil per ricevere assistenza per la compilazione delle domande agli uffici Uil di via delle Tagliate 252. previo appuntamento telefonico aò 391.3349905.

“Recentemente il Comune ha anche fatto dei passi avanti sul contributo affitto. O meglio ha ripristinato ciò che prima aveva rimosso. Alcune iniziative sono evidenti, come altri limiti, ma la critica più ferma è sul metodo – dicono Bertelli e Bindocci – In questi anni abbiamo cercato a più riprese di avere un dialogo sulle politiche sociali di questa amministrazione, come avviene in molti comuni della Toscana e non solo, per affrontare i molti problemi sociali, quelli del sistema sanitario sanitarie e del lavoro”.