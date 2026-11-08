Alleanza Verdi Sinistra aderisce alla nuova Alleanza Progressista per Massarosa

Alleanza Verdi Sinistra aderisce al progetto della costituzione di una nuova Alleanza Progressista, Ecologista e di Sinistra per Massarosa. Avs, spiegano Fabio Panicucci segretario Sinistra Italiana Versilia, Luca Fidia Pardini coportavoce Europa Verde Verdi per la Provincia di Lucca e Michela Sargentini, Federico Gilardetti di Avs Massarosa “ha sostenuto fin da subito il progetto lanciato a Massarosa all’indomani dell’estromissione di Sinistra Comune dalla maggioranza di centro sinistra. Unire la Sinistra si è costituito come raggruppamento di forze politiche, civiche e associative col duplice obiettivo di tracciare un percorso unitario a sinistra tra i soggetti che avevano contribuito al risultato elettorale del 2022 e quello di formulare proposte per ricomporre il quadro politico e ricostruire il perimetro del centro sinistra.

Preso atto della chiusura netta, prima del Partito Democratico che ha rifiutato persino di sedersi a un tavolo richiesto da loro stessi e poi dalla Sindaca in persona che ha chiuso ogni possibilità di ricucitura, dobbiamo ormai rilevare nostro malgrado l’impossibilità di riaprire ad oggi un dialogo con il Pd e con la sindaca. Si conclude quindi un percorso che, se da una parte non ha prodotto il risultato di ricomposizione che aveva perseguito, dall’altro ha gettato le basi per dare inizio ad una fase realmente nuova per il campo progressista, ecologista e di sinistra a Massarosa, attraverso un dibattito politico serio sulla situazione del Comune e sulle possibili prospettive future”.

È da questo punto che Alleanza Verdi Sinistra intende ripartire, annunciando pubblicamente l’adesione all’Alleanza Progressista, Ecologista e di Sinistra, per affrontare i temi più importanti per il territorio di Massarosa e la sua comunità in vista dell’appuntamento elettorale della prossima primavera, nella convinzione che sia ormai tempo di avviare un lavoro costruttivo capace prima di tutto di prendere consapevolezza dei cambiamenti climatici in atto e dei loro effetti devastanti sulla società, che richiedono importanti azioni di mitigazione e adattamento da tutti i livelli, da declinare in proposte su tutti i temi: la mobilità, la rigenerazione urbana, il sociale, la tutela del territorio, degli ecosistemi e della biodiversità.