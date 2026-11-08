Forza Italia: “Sulla vicenda Aquapur si è sbagliato nel metodo e nel merito”

“I cittadini meritano trasparenza, serietà e rispetto delle istituzioni. Capannori ha bisogno di un’alternativa credibile, competente e capace di amministrare diversamente. E questa alternativa è possibile”. Lo sostengono, per Forza Italia Capannori, Scannerini, Lazzareschi e Ori che rilevano “Errori nel metodo e nel merito, Capannori ha perso credibilità istituzionale”.

“Giovedì scorso – raccontano – i cittadini hanno letto la nota diffusa dall’Amministrazione comunale sugli investimenti e gli interventi tecnici previsti sull’impianto di Aquapur, approvati nel Consiglio comunale di martedì 3 novembre. È però doveroso precisare che quello non era il tema al centro della seduta straordinaria. Il Consiglio era stato richiesto per un obiettivo ben preciso: fare piena luce sulla vicenda estiva delle nomine in Aquapur e chiarire quanto accaduto la scorsa estate. Purtroppo, le risposte attese non sono arrivate”.

Come sottolineato dal consigliere Matteo Scannerini, Forza Italia e le opposizioni hanno sollevato importanti questioni politiche e amministrative rimaste irrisolte. L’esposto di agosto scorso, minimizzato ora nella seduta dedicata dal sindaco perché anonimo, trovò però a suo tempo riscontro a poche ore dalla sua protocollazione, portando al ritiro dell’atto ufficiale di nomina e a maldestre giustificazioni sulla stampa. “Restano inoltre senza risposta le richieste di accesso agli atti relative ai pareri legali e ai verbali societari, nonostante i termini siano ampiamente scaduti.

È apparso poi contraddittorio l’elogio dell’operato di Aquapur da parte del sindaco e della maggioranza, considerando che la fu lo stesso primo cittadino a mettere in dubbio pubblicamente l’attuale presidenza, tentando di imporre un cambio di governance e un presidente capannorese. Un tentativo respinto dagli altri sindaci soci, che hanno confermato l’attuale presidenza. Anziché rispondere a questi interrogativi, la maggioranza ha preferito spostare il confronto su investimenti e questioni tecniche già ampiamente discusse, evitando di assumersi le proprie responsabilità politiche. Un atteggiamento che richiama altre vicende scomode, dal podcast del sindaco su YouTube, costato 144 euro al minuto, ai 71 mila euro di debito depennati a favore del gestore dell’ostello La Salana”.