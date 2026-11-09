Collegamento diretto Versilia-Aeroporto di Pisa: Forza Italia rilancia il progetto per coinvolgere anche Lucca

“Accogliamo con interesse la proposta rilanciata dal Comune di Viareggio per istituire un collegamento diretto tra la Versilia e l’aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa. Si tratta di un progetto che Forza Italia sostiene da tempo e che ho personalmente elaborato e portato avanti insieme all’onorevole Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale del nostro partito”. Lo dichiara Carlo Bigongiari, segretario provinciale di Forza Italia, intervenendo in merito alla proposta presentata durante il convegno di Confesercenti dedicato al turismo.

“È importante chiarire che – sottolinea Bigongiari – non si tratta soltanto di un’opportunità per la Versilia, ma di una questione strategica che deve guardare all’intero territorio provinciale. Il collegamento diretto con lo scalo aeroportuale pisano rappresenterebbe un valore aggiunto per Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza e Massarosa, ma riteniamo fondamentale che il progetto venga esteso e integrato anche con il capoluogo, Lucca, creando un sistema di collegamenti capace di mettere in relazione la costa con la città. La nostra provincia ha una straordinaria offerta turistica, culturale, paesaggistica ed enogastronomica. Dalle spiagge della Versilia alle Mura di Lucca, abbiamo un patrimonio che merita di essere valorizzato e reso sempre più accessibile ai visitatori italiani e stranieri”.