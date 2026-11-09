Difendere Lucca si complimenta con il Comune per le celebrazioni del 4 novembre: “Siamo orgogliosi”

Il gruppo consiliare Difendere Lucca plaude alle iniziative del Comune di Lucca per le celebrazioni del 4 novembre . “Portiamo da sempre il nostro omaggio ai Parchi della Rimembranza della città: siamo orgogliosi che quest’anno la nostra amministrazione abbia omaggiato i monumenti principali del territorio ”.

Il riferimento è alla iniziativa, sviluppata dal Comune e dell’Associazione nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di Lucca, di portare un omaggio floreale a 47 monumenti ai Caduti della Grande Guerra del territorio. A questo si è aggiunta la collocazione di corone a otto monumenti rappresentativi di tutte le zone del territorio comunale, alla presenza degli assessori Mia Pisano e Fabio Barsanti, che ha voluto concludere il suo mandato da vicesindaco proprio con le iniziative collegate al 4 novembre.