Il ricordo|
Difendere Lucca si complimenta con il Comune per le celebrazioni del 4 novembre: “Siamo orgogliosi”
Il gruppo consiliare: “Ogni anno rendiamo omaggio ai soldati morti nella Grande Guerra e celebriamo la vittoria che ha definito col sacrificio lo spirito dell’Unità d’Italia”
Il gruppo consiliare Difendere Lucca plaude alle iniziative del Comune di Lucca per le celebrazioni del 4 novembre. “Portiamo da sempre il nostro omaggio ai Parchi della Rimembranza della città: siamo orgogliosi che quest’anno la nostra amministrazione abbia omaggiato i monumenti principali del territorio”.
Il riferimento è alla iniziativa, sviluppata dal Comune e dell’Associazione nazionale Paracadutisti d’Italia – Sezione di Lucca, di portare un omaggio floreale a 47 monumenti ai Caduti della Grande Guerra del territorio. A questo si è aggiunta la collocazione di corone a otto monumenti rappresentativi di tutte le zone del territorio comunale, alla presenza degli assessori Mia Pisano e Fabio Barsanti, che ha voluto concludere il suo mandato da vicesindaco proprio con le iniziative collegate al 4 novembre.
“La presenza dei nostri assessori — continua Difendere Lucca — rimarca l’importanza che rivolgiamo da sempre al 4 novembre. Ogni anno rendiamo omaggio ai soldati morti nella Grande Guerra e celebriamo la vittoria che ha definito col sacrificio lo spirito dell’Unità d’Italia. L’iniziativa comunale volta a diffondere questo omaggio su tutto il territorio comunale è anche figlio del lavoro che portiamo avanti sul significato dei monumenti ai Caduti”.