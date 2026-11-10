Alfarano (Pd): “È necessario che un amministrazione abbia l’obiettivo di creare spazi di incontro e cultura”

Il capogruppo del Pd: “La bellezza non è soltanto ciò che vediamo. È ciò che ci fa sentire riconosciuti e ciò che ci restituisce orgoglio”

“Quando parliamo di bellezza, spesso pensiamo ai centri storici, alle piazze curate, ai monumenti e ai luoghi che attirano visitatori. Ma la bellezza non può essere un privilegio riservato al centro: deve essere un diritto di tutti, anche di chi vive nelle periferie, nei quartieri popolari e nelle zone che troppo spesso restano ai margini dell’attenzione pubblica. E proprio da quei luoghi in cui il degrado rischia di diventare abitudine può nascere un’esperienza capace di cambiare lo sguardo delle persone e il modo stesso di vivere la comunità”. Lo afferma Vincenzo Lorenzo Alfarano, capogruppo in consiglio comunale a Lucca del Partito democartico.

“Immaginiamo, per esempio, le facciate anonime di alcune case popolari che si trasformano in grandi superfici d’arte. Immaginiamo giovani del quartiere – prosegue Alafarano – coinvolti nella realizzazione di murales, graffiti artistici e opere capaci di raccontare la storia del territorio, i suoi volti, le sue tradizioni, le sue speranze. Immaginiamo un progetto che un’amministrazione comunale costruisce insieme ai residenti, alle associazioni, alle scuole, agli artisti e alle istituzioni. Un esperimento sociale, prima ancora che artistico. Perché quando un cittadino partecipa alla trasformazione del luogo in cui vive, quel luogo smette di essere soltanto uno spazio da attraversare e diventa qualcosa da rispettare, custodire e difendere, quando una comunità partecipa alla cura dei propri spazi, cresce il senso di appartenenza“.