Aumento bollette e passaggio di Geal in Gaia, Lucca è un grande noi alza la voce

Aumenti in bolletta e un percorso che slitta ancora. Sul servizio idrico di Lucca interviene Ilaria Vietina, consigliera comunale di Lucca è un grande noi, che attacca l’amministrazione del sindaco Pardini a proposito dei rincari tariffari e del futuro ingresso di Geal, il gestore lucchese, in Gaia.

“Prima le rassicurazioni, poi le promesse di autonomia non mantenute, infine arrivano gli aumenti delle bollette – afferma Vietina – E, ancora una volta dopo anni di continui rincari, il conto ricade sulle famiglie e sulle imprese lucchesi. L’incremento tariffario del 4 per cento annuo per il 2026 e il 2027 conferma le preoccupazioni che Lucca è un grande noi, insieme alle forze di centrosinistra, ha sollevato ripetutamente, chiedendo all’amministrazione programmazione, trasparenza e una seria valutazione economica del futuro ingresso di Geal in Gaia”.

La consigliera richiama gli allarmi del passato. “Ricordiamo gli allarmi del consigliere regionale Fantozzi – sottolinea – che paventava rincari fino al 34 per cento e una riduzione degli investimenti. Ma soprattutto ricordiamo le parole del presidente di Gaia, Vincenzo Colle, che in consiglio comunale prospettava per Lucca un bacino tariffario dedicato. Che fine ha fatto quella possibilità? Quali garanzie ha ottenuto il sindaco Pardini? Quali verifiche ha effettuato Lucca Holding?”.

Il cronoprogramma

Geal proseguirà la gestione fino al 31 dicembre 2027 e il nuovo calendario prevede una due diligence, cioè una verifica approfondita dei conti, entro febbraio e una deliberazione definitiva entro marzo, praticamente alla scadenza della consiliatura. “Dopo quattro anni siamo ancora agli atti preliminari, non vincolanti – osserva Vietina – Quasi a dire: ci penserà la prossima amministrazione. È il solito copione: rinviare, aspettare, lasciare trascorrere il tempo. Prima si attendevano le sentenze dei tribunali, ora le verifiche economiche che chiedevamo da anni”.

Eppure, ricorda, le esigenze sono enormi. “Reti idriche da ammodernare, perdite da ridurre, la questione tutta da chiarire di Antraccoli, fognature da realizzare nelle frazioni che le attendono da decenni – elenca – salvaguardare i lavoratori di Geal e difendere le bollette di famiglie e imprese lucchesi”.

Le richieste