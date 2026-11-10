Carnevale di Viareggio, Fantozzi e Dondolini (FdI): “No all’ipotesi di una riduzione del contributo regionale”

“La decisione della giunta regionale di tagliare il contributo economico al Carnevale di Viareggio è sbagliata sotto ogni profilo. La questione era nell’aria e, durante i lavori della competente commissione regionale, ho chiesto al governatore Eugenio Giani il perché di questo drastico taglio del 30 per cento dei contributi rispetto allo scorso anno, che diventano un vero e proprio dimezzamento se lo paragoniamo al finanziamento di qualche anno indietro”. Lo dichiara consigliere regionale Vittorio Fantozzi, che interviene al termine della commissione consiliare di questa mattina (10 novembre).

“Non possiamo accettare – continua Fantozzi, insieme al presidente del circolo di Viareggio di Fratelli d’Italia, Marco Dondolini – la motivazione con la quale Giani mi ha risposto, ovvero che l’emergenza e la crisi del Carnevale di Viareggio è ormai superata e quindi non c’è bisogno di troppi soldi. Da parte nostra riteniamo invece che, anche a causa dei costi crescenti, sia necessario mantenere almeno ai livelli dello scorso anno il finanziamento per una manifestazione che è di grande importanza a livello nazionale e mondiale, che porta benessere all’economia interessata dall’evento e per la Toscana e non solo un grande ritorno di immagine, che si riverbera su tanti altri settori e sulla valutazione complessiva del nostro territorio”.