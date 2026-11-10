“Il lavoro deve dare dignità e sostenere la vita, non toglierla”: Sinistra Con saluta Daouda

“Dobbiamo chiederci se quanto viene fatto in materia di prevenzione e controlli sia davvero sufficiente”

La tragica morte di Daouda Ndoye ha colpito profondamente la comunità di Sinistra Con. “Con Daouda – raccontano – avevamo condiviso un tratto del percorso della nostra associazione. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere un uomo che aveva scelto di dedicare molto della propria vita agli altri, attraverso l’impegno sociale, sindacale e il volontariato nella Croce Rossa”.

È morto a soli 48 anni, travolto da un’automobile mentre lavorava sull’autostrada A11. “Stava svolgendo il proprio lavoro – sottolineano -, quello che ogni giorno permette a tanti di noi di viaggiare in sicurezza. Non è tornato a casa dalla sua famiglia. Ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene va il nostro abbraccio più sincero. La morte di Daouda ci ricorda ancora una volta la strage che continua a consumarsi sui nostri territori e nel nostro Paese: quella delle morti sul lavoro.

I numeri parlano con una chiarezza drammatica. Secondo gli ultimi dati Inail, nei primi nove mesi del 2026 sono state denunciate 823 morti legate al lavoro, contro le 784 dello stesso periodo dell’anno precedente. Di queste, 589 sono avvenute durante l’attività lavorativa, con un aumento del 3,3%. Sono cresciute anche le denunce degli infortuni non mortali e delle malattie professionali. Dietro ogni numero ci sono persone, famiglie, storie, progetti interrotti. Eppure rischiamo di abituarci a queste notizie, di considerarle quasi inevitabili, di relegarle a poche righe di cronaca.

Il rischio è che una tragedia quotidiana finisca per diventare normale, che l’indignazione duri il tempo di una notizia e poi tutto torni come prima. Di fronte a questi numeri e alle storie di chi ha perso la vita lavorando, dobbiamo chiederci se quanto viene fatto in materia di prevenzione e controlli sia davvero sufficiente. La risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti. Non possiamo accontentarci di nuove norme, annunci e interventi sulla carta.

Servono più prevenzione, controlli effettivi, personale ispettivo, formazione e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti e dei subappalti. Serve soprattutto un cambiamento culturale che metta la vita delle persone prima della fretta, del profitto e della riduzione dei costi. La sicurezza sul lavoro non è un costo o un adempimento burocratico, è un diritto fondamentale e una responsabilità collettiva. Non potremo mai considerare la morte sul lavoro come un rischio inevitabile dell’attività produttiva.