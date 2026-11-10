Vannacci fa base ad Altopascio: apre la sede di Futuro Nazionale

Futuro Nazionale apre la sede ad Altopascio, destinata a diventare un punto di riferimento per iscritti, simpatizzanti e cittadini dell’intera provincia. La volontà è quella di rafforzare la propria presenza nella provincia di Lucca, partendo dai territori. Venerdì 13 novembre sarà il presidente del movimento Roberto Vannacci, a partecipare a una giornata articolata in tre momenti: una conferenza dedicata al tema dell’energia, l’inaugurazione della nuova sede e un successivo incontro conviviale con iscritti e simpatizzanti.

Il programma prenderà il via alle 17 nella Sala Granai di Piazza Ospitalieri con la conferenza Senza energia nessun futuro. Oltre a quello del Generale, sono previsti gli interventi di Massimiliano Simoni coordinatore nazionale, Edoardo Ziello capogruppo alla Camera dei deputati, Annamaria Frigo responsabile nazionale del tesseramento e Massimiliano Nobile, esperto di energia nucleare. Alle 19, in piazza Garibaldi, si terrà l’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale ad Altopascio. Interverranno il Generale Vannacci, Alessandro Balduini coordinatore comunale di Altopascio, Giulio Battaglini coordinatore della provincia di Lucca, Tommaso Villa coordinatore regionale della Toscana e Michelangelo Prunetti, presidente nazionale Giovani.

L’apertura della sede ad Altopascio, spiegano, “rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che il movimento intende riservare alla provincia di Lucca. Non soltanto un luogo di organizzazione politica, ma soprattutto uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione, aperto a tutti coloro che vorranno portare problemi, proposte, richieste e idee. La nuova sede sarà, in questa fase, il punto di riferimento provinciale di Futuro Nazionale. Futuro Nazionale vuole essere presente dove le questioni della vita quotidiana prendono forma: nei Comuni, nei quartieri, nelle frazioni, accanto alle persone e alle realtà economiche e sociali che costituiscono il tessuto del territorio. L’obiettivo è costruire un rapporto diretto con i cittadini, raccogliendone le istanze e trasformandole in iniziative e proposte concrete.

Uno sguardo particolare è già rivolto al 2027, anno nel quale numerosi Comuni saranno chiamati al rinnovo delle rispettive amministrazioni. Un appuntamento importante, che richiede preparazione, presenza e conoscenza delle singole realtà locali. Per questo Futuro Nazionale intende partire proprio dai cittadini e dai territori, lavorando fin da adesso per raccogliere esigenze, individuare priorità e costruire un progetto politico-amministrativo credibile”. In attesa di individuare una sede anche nel capoluogo, sarà proprio quella di Altopascio a svolgere il ruolo di riferimento provinciale per Futuro Nazionale, garantendo una presenza organizzata e una disponibilità costante nei confronti di tutta la comunità lucchese.

“Vogliamo dare un segnale forte a tutta la provincia di Lucca. L’apertura di Altopascio – dice il coordinatore regionale Tommaso Villa – non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso che intendiamo sviluppare comune per comune, ascoltando le persone e dando voce alle loro esigenze. La politica deve tornare a stare tra la gente, conoscere i problemi reali e assumersi la responsabilità di affrontarli. Il 2027 sarà un anno importante per molti territori e noi vogliamo arrivarci preparati, insieme ai cittadini. La nostra porta sarà aperta a tutti: chiunque abbia un’idea, una proposta o una criticità da sottoporre troverà in noi attenzione e disponibilità”.