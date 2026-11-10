Viareggio, Montemagni (Lega): “Ci auguriamo siano infondate le voci di tagli regionali al Carnevale”

“Confidiamo che le voci di un ridimensionamento del contributo regionale a favore del Carnevale di Viareggio, restino tali e che, alla fine, non vi sia nessuna decurtazione a sfavore di una manifestazione conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. La Regione, dunque, continui a sostenerlo come fatto in questi anni (la Lega in Consiglio regionale aveva sempre appoggiato lo stanziamento) perché non comprendiamo quali possano essere le eventuali motivazioni per una riduzione economica”. Lo afferma l’onorevole Elisa Montemagni della Lega Italia federale.