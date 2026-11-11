Falsi allarmi bomba nelle scuole, Futuro Nazionale: “No all’emergenza permanente”

Futuro Nazionale esprime forte preoccupazione per gli allarmi bomba che questa mattina hanno coinvolto numerosi istituti scolastici della provincia di Lucca, provocando evacuazioni e momenti di apprensione. Le verifiche non hanno portato al ritrovamento di ordigni, ma questo non cancella il disagio e la paura vissuti da studenti, insegnanti e famiglie.

“Quando si parla di allarmi bomba nelle scuole – commenta Annamaria Frigo, coordinatrice di Futuro Nazionale Lucca – non siamo di fronte a una semplice interruzione delle lezioni o a un disagio organizzativo. Stiamo parlando di bambini e adolescenti che si sono trovati improvvisamente costretti a lasciare le proprie aule, interrompere le attività, uscire dagli edifici senza sapere esattamente cosa stesse succedendo. Possiamo immaginare la paura di tanti piccoli alunni, ma anche lo smarrimento dei ragazzi più grandi. E possiamo comprendere l’angoscia dei genitori che, ricevuta la notizia, hanno cercato di raggiungere i propri figli nel più breve tempo possibile. È stata davvero una mattina difficile, drammatica”.

Il ministro Valditara ha parlato di un rischio “inesistente”, riconducendo le minacce a una strategia finalizzata a creare preoccupazione. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice per affrontare la situazione. Ma resta un punto fondamentale: anche quando gli allarmi si rivelano infondati, la paura e le conseguenze sulla vita delle persone sono reali.

Episodi analoghi, del resto, non sono nuovi. Minacce di questo genere hanno già interessato aerei, supermercati e redazioni giornalistiche. Segnalazioni simili sono arrivate anche dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord. Si tratta di un fenomeno che può produrre conseguenze importanti con strumenti apparentemente semplici: bastano poche comunicazioni per mettere in moto un intero sistema di sicurezza, provocare evacuazioni e generare un forte impatto psicologico sulla collettività.

“C’è però una distinzione che deve essere mantenuta: quella tra precauzione e allarmismo – dice ancora Frigo – Le minacce devono essere prese sempre sul serio, le verifiche devono essere effettuate e le evacuazioni, quando necessarie, rappresentano un dovere. Ma una volta accertata l’assenza di pericoli, occorre evitare che ogni falso allarme si trasformi in un’emergenza permanente nell’immaginario delle persone. Il rischio è che chi invia queste comunicazioni raggiunga comunque il proprio obiettivo: alimentare paura, condizionare la vita quotidiana e trasformare la scuola, uno dei luoghi fondamentali della crescita e della socialità, in un teatro di ansia. La preoccupazione, tuttavia, non si ferma a quanto accaduto questa mattina. C’è un interrogativo che adesso accompagna le famiglie: cosa succederà nei prossimi giorni? I bambini torneranno a scuola con serenità? I genitori potranno accompagnarli e lasciarli in classe senza il timore che si ripeta una situazione simile? Futuro Nazionale chiede che le autorità competenti facciano piena luce sull’origine delle comunicazioni, individuino i responsabili e mantengano alta l’attenzione sugli istituti scolastici del territorio. È inoltre necessario garantire un’informazione tempestiva, chiara e puntuale alle famiglie, affinché nessuno sia lasciato nell’incertezza”.