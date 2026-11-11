Lucca è un grande noi sul Bando Bollette: “Correggete i criteri, prevedendo sostegni anche per chi ha pagamenti arretrati”

La lista civica: “Non si può dividere tra chi è abbastanza in difficoltà da ricevere aiuto e chi lo è così tanto da non riuscire ad accedervi”

“Aiutare le famiglie lucchesi a pagare le bollette è una scelta giusta. Ma una buona intenzione non basta a rendere giusto un provvedimento. La vera solidarietà si misura dalla capacità di raggiungere chi è più in difficoltà. Il bando straordinario del Comune di Lucca per sostenere le spese di luce e riscaldamento, rivolto alle famiglie con un Isee fino a 28mila euro, presenta una contraddizione che non possiamo ignorare: per ottenere il contributo occorre dimostrare di essere in regola con i pagamenti precedenti”. Sono queste le considerazioni sul bando bollette della lista civica Lucca è un grande noi e della capogruppo Ilaria Vietina.

“E chi non è riuscito a pagare? Chi ha dovuto scegliere tra una bolletta, la spesa alimentare e le altre necessità della famiglia? Chi ha accumulato arretrati proprio perché non ce la fa più? – affermano i rappresentanti della lista civica.- Sono proprio queste le persone che avrebbero maggiore bisogno di aiuto. E invece rischiano di essere le prime escluse. Una comunità giusta non può dividere le persone tra chi è abbastanza in difficoltà da ricevere un contributo e chi lo è talmente tanto da non riuscire nemmeno ad accedervi“.

“C’è poi una questione politica che merita una riflessione seria. In questi anni le famiglie lucchesi hanno visto diminuire il proprio potere d’acquisto. Gli stipendi sono rimasti sostanzialmente fermi, mentre bollette, tariffe e costo della vita sono aumentati. Nello stesso periodo, aziende partecipate hanno registrato risultati economici importanti, generando utili anche a beneficio delle casse pubbliche. È legittimo domandarsi perché una parte maggiore di queste risorse non sia stata utilizzata per tempo a sostegno delle famiglie, attraverso una diminuzione delle tariffe e agevolazioni stabili per i redditi più bassi. Non possiamo accettare una politica che con una mano incassa per anni e con l’altra restituisce una piccola parte all’ultimo, lasciando fuori proprio chi ha meno”.

“Il fatto che questo bando arrivi a pochi mesi dalle elezioni amministrative solleva inevitabilmente qualche interrogativo – continuano -. Non mettiamo in discussione l’utilità di un contributo che tante famiglie accoglieranno con sollievo. Ma se l’amministrazione riconosce che le bollette rappresentano un problema così grave, perché intervenire soltanto adesso? E soprattutto, che cosa accadrà dopo le elezioni? Le difficoltà delle famiglie non durano il tempo di una campagna elettorale e neppure la solidarietà può avere una scadenza elettorale”.

“Chiediamo dunque all’amministrazione comunale di correggere i criteri del bando, prevedendo sostegni anche per chi ha pagamenti arretrati, e di trasformare questo intervento straordinario in una politica strutturale. Servono contributi proporzionati alle reali condizioni economiche, strumenti per prevenire le morosità e accordi con le aziende pubbliche per tutelare le famiglie più fragili. Le partecipate devono essere non soltanto aziende capaci di produrre risultati economici, ma strumenti al servizio del bene comune”.