Rimandata in commissione per assenza del sindaco la discussione sul futuro del servizio idrico

Critici Barsella, Borselli e Giglioli: “Accentrare deleghe pesanti e strategiche come l’urbanistica e le partecipate porta a rallentamenti”

Slitta la discussione sul subentro di Gaia spa nella gestione nel territorio del comune di Lucca del servizio idrico integrato, ad oggi in capo a Geal. La seduta di stamani (11 novembre) della settima Commissione consiliare di indirizzo e controllo sugli enti, aziende e istituzioni partecipate, non ha potuto entrare nel merito della discussione perché il sindaco Mario Pardini era impegnato in un urgente impegno istituzionale e non è potuto essere presente.

Il sindaco ha attualmente concentrato su di sé le deleghe per le partecipate e quindi la discussione è stata rimandata a data da definirsi. Con lo slittamento dell’ordine del giorno di oggi (11 novembre) è altamente probabile che comporti anche un rinvio in Consiglio Comunale. Infatti dal punto di vista procedurale le Commissioni svolgono una funzione istruttoria e consultiva: il loro esame e relativo parere è un passaggio preparatorio necessario perché l’atto possa essere discusso e votato nell’aula di Palazzo Santini.