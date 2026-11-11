Il rinvio|
Rimandata in commissione per assenza del sindaco la discussione sul futuro del servizio idrico
Critici Barsella, Borselli e Giglioli: “Accentrare deleghe pesanti e strategiche come l’urbanistica e le partecipate porta a rallentamenti”
Slitta la discussione sul subentro di Gaia spa nella gestione nel territorio del comune di Lucca del servizio idrico integrato, ad oggi in capo a Geal. La seduta di stamani (11 novembre) della settima Commissione consiliare di indirizzo e controllo sugli enti, aziende e istituzioni partecipate, non ha potuto entrare nel merito della discussione perché il sindaco Mario Pardini era impegnato in un urgente impegno istituzionale e non è potuto essere presente.
Il sindaco ha attualmente concentrato su di sé le deleghe per le partecipate e quindi la discussione è stata rimandata a data da definirsi. Con lo slittamento dell’ordine del giorno di oggi (11 novembre) è altamente probabile che comporti anche un rinvio in Consiglio Comunale. Infatti dal punto di vista procedurale le Commissioni svolgono una funzione istruttoria e consultiva: il loro esame e relativo parere è un passaggio preparatorio necessario perché l’atto possa essere discusso e votato nell’aula di Palazzo Santini.
Critica l’opposizione, rappresentata dai commissari Marco Barsella, Serena Borselli e Valeria Giglioli: “La discussione sulla pratica relativa all’assunzione di tre funzionari amministrativi per il Teatro del Giglio era già slittata dal 13 al 27 ottobre per impegni del sindaco – spiegano -. Oggi (11 novembre), in diretta durante i lavori della commissione, abbiamo appreso che l’unico punto all’ordine del giorno non poteva essere trattato nuovamente per l’assenza del primo cittadino, che detiene personalmente la delega alle società partecipate. Ci auguriamo che l’esame di questa pratica non subisca ulteriori rinvii, ritardando ancora il suo approdo in Consiglio comunale: restiamo infatti della ferma convinzione che la priorità debba essere quella di garantire in ogni modo e nelle tempistiche più rapide possibili la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati. Non possiamo però fare a meno di rilevare come questi rallentamenti siano anche la fisiologica conseguenza della scelta — pur pienamente legittima — di accentrare nelle mani del sindaco due deleghe così pesanti e strategiche come l’urbanistica e le partecipate. Siamo certi che gli impegni istituzionali del sindaco siano importanti e giustificati, ma proprio per questo riteniamo che trattenere entrambe queste competenze di primo piano non si stia rivelando una scelta oculata per l’efficienza dei lavori amministrativi.