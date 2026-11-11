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Strage di Viareggio, Moretti ai domiciliari. Montemagni: “Per i familiari è una ferita che si riapre”
L’ex amministratore delegato di Fs sconta a Roma la condanna a cinque anni. La parlamentare leghista esprime solidarietà ai familiari delle vittime
Mauro Moretti ha lasciato il carcere di Orvieto e dal 3 novembre sta scontando nella sua abitazione a Roma la condanna definitiva a cinque anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale morirono 32 persone. L’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, 73 anni, ha ottenuto la detenzione domiciliare su disposizione del giudice di sorveglianza, dopo poco più di quattro mesi in carcere.
Sulla decisione interviene la deputata della Lega Elisa Montemagni: “Siamo soliti non commentare le decisioni dei giudici, ma, nel caso dei domiciliari a Moretti, condannato in merito alla strage ferroviaria di Viareggio, vogliamo fare un’eccezione. Fermo restando il rispetto per l’autonomia decisionale di un magistrato, non possiamo, però, che essere pienamente solidali con i familiari delle vittime i quali, probabilmente, vivranno questa notizia come una lacerante ferita che si riapre“.
“Giusto rispettare la legge, ma pure il dolore di tante persone che, in quella tragica notte del giugno del 2009, hanno drammaticamente perso i loro cari per gravi inadempienze altrui”, conclude Montemagni.