Strage di Viareggio, Moretti ai domiciliari. Montemagni: “Per i familiari è una ferita che si riapre”

Mauro Moretti ha lasciato il carcere di Orvieto e dal 3 novembre sta scontando nella sua abitazione a Roma la condanna definitiva a cinque anni per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, nella quale morirono 32 persone. L’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, 73 anni, ha ottenuto la detenzione domiciliare su disposizione del giudice di sorveglianza, dopo poco più di quattro mesi in carcere.