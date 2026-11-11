Turismo, Impegno civico contro il sindaco: “Il centro storico si svuota, la giunta insegue le serie tv”

Nel mirino ci sono le parole sulla “strategia che funziona” e sul passaggio da due a tre notti di permanenza media. “Significa ignorare volutamente l’elefante nella stanza – sottolineano – la progressiva trasformazione di Lucca in una cartolina a uso e consumo esclusivo del visitatore temporaneo. Mentre il sindaco si consola affermando che a Pisa fanno cinque o sei volte i nostri numeri, dentro le Mura assistiamo all’inarrestabile desertificazione residenziale: l’esplosione incontrollata degli affitti brevi toglie alloggi alle famiglie, i canoni d’affitto sono ormai proibitivi e le botteghe di vicinato vengono sistematicamente sostituite da esercizi di somministrazione usa e getta”.