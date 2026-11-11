L'intervento|
Turismo, Impegno civico contro il sindaco: “Il centro storico si svuota, la giunta insegue le serie tv”
Il gruppo replica alle parole di Pardini dopo il giudizio di Rick Steves. Timore di cessione (anche) dell’ex Manifattura ai privati
Impegno civico per Lucca con il coordinatore eattacca il sindaco Mario Pardini sul tema del turismo, dopo la reazione del primo cittadino al giudizio dello scrittore di guide americano Rick Steves. “Basta una dichiarazione compiacente per convincere il sindaco che a Lucca va tutto bene – affermano – La reazione trionfalistica rivela una totale disconnessione dalla realtà quotidiana vissuta dai residenti, dagli studenti e dai lavoratori della nostra città”.
Nel mirino ci sono le parole sulla “strategia che funziona” e sul passaggio da due a tre notti di permanenza media. “Significa ignorare volutamente l’elefante nella stanza – sottolineano – la progressiva trasformazione di Lucca in una cartolina a uso e consumo esclusivo del visitatore temporaneo. Mentre il sindaco si consola affermando che a Pisa fanno cinque o sei volte i nostri numeri, dentro le Mura assistiamo all’inarrestabile desertificazione residenziale: l’esplosione incontrollata degli affitti brevi toglie alloggi alle famiglie, i canoni d’affitto sono ormai proibitivi e le botteghe di vicinato vengono sistematicamente sostituite da esercizi di somministrazione usa e getta”.
Il gruppo contesta la ricetta dell’amministrazione. “Anziché governare i flussi, tutelare la qualità della vita dei cittadini e promuovere politiche abitative accessibili – rilevano – la ricetta si riduce a inseguire le produzioni di Netflix per attirare un presunto pubblico di alto livello. Lucca non è un set televisivo né un fondale scenografico per The Diplomat: è una comunità viva che rischia di perdere la propria anima proprio a causa di questa visione miope ed elitaria del turismo”.
L’ex Manifattura
Ancora più allarmante, per Impegno civico, è il passaggio in cui il sindaco rilancia la necessità dei privati per intervenire sui grandi complessi abbandonati, a partire dall’ex Manifattura Tabacchi. “Sotto la retorica del rilancio – avvertono – si profila il consueto copione: la cessione del patrimonio pubblico alla speculazione, senza un disegno chiaro di utilità sociale, alloggi a canone calmierato, servizi o spazi culturali pubblici per la cittadinanza”.