Una città per la terza età: a Palazzo Ducale l’iniziativa del Pd

Costruire una città capace di rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia, garantendo assistenza, prevenzione, inclusione e qualità della vita. È questo il tema al centro dell’incontro Una città per la terza età. Tra prevenzione ed integrazione: le sfide del settore sociosanitario, promosso dal Partito Democratico di Lucca e in programma venerdì (13 novembre), alle 18, nella Sala armeria di Palazzo Ducale.

Obiettivo dell’iniziativa è aprire un confronto sulle politiche dedicate alla terza età, sulla necessità di rafforzare l’integrazione sociosanitaria e sul ruolo dei servizi territoriali nella prevenzione e nella presa in carico delle persone anziane. Un tema che riguarda il sistema sanitario e assistenziale e, in senso più ampio, il modello stesso di comunità e di città.