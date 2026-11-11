L'incontro|
Una città per la terza età: a Palazzo Ducale l’iniziativa del Pd
Gli obiettivi in discussione a Palazzo Ducale: confrontarsi sulle politiche, sul rafforzamento sociosanitario e sul ruolo del territorio
Costruire una città capace di rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia, garantendo assistenza, prevenzione, inclusione e qualità della vita. È questo il tema al centro dell’incontro Una città per la terza età. Tra prevenzione ed integrazione: le sfide del settore sociosanitario, promosso dal Partito Democratico di Lucca e in programma venerdì (13 novembre), alle 18, nella Sala armeria di Palazzo Ducale.
Obiettivo dell’iniziativa è aprire un confronto sulle politiche dedicate alla terza età, sulla necessità di rafforzare l’integrazione sociosanitaria e sul ruolo dei servizi territoriali nella prevenzione e nella presa in carico delle persone anziane. Un tema che riguarda il sistema sanitario e assistenziale e, in senso più ampio, il modello stesso di comunità e di città.
Ospiti dell’incontro saranno Patrizio Andreuccetti, capogruppo Pd in Provincia, Eluisa Lo Presti, direttrice della zona distretto Piana di Lucca, Sara Madrigali della Regione Toscana, Luca Rinaldi, presidente della cooperativa La mano amica, i rappresentanti delle sigle sindacali Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp e delle associazioni della terza età lucchesi. La moderazione è affidata a Enzo Alfarano, segretario comunale e capogruppo Pd Lucca.