Ex Manifattura, Mammini dopo l’archiviazione per l’urbanistica a Milano: “Si torni a confrontarsi sui progetti e sulle risorse”

Torna il dibattito sul futuro dell’ex Manifattura Tabacchi di Lucca, con un botta e risposta che prende il via dalle riflessioni dell’ex assessora all’urbanistica (a tutt’oggi l’ultima che ha avuto il Comune di Lucca), Serena Mammini, consigliera del Pd, che prende spunto dalla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Milano per Giuseppe Sala, Stefano Boeri, Manfredi Catella e altri indagati nell’inchiesta sull’urbanistica milanese esplosa nell’estate del 2025. Segue Elvio Cecchini, consigliere di Azione, delegato del sindaco sull’ex Manifattura e sul piano operativo, che propone di avviare un percorso pubblico di valutazione.

La riflessione di Mammini

“Secondo i magistrati gli elementi raccolti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna, e sarà il giudice a decidere – ricorda Mammini – Un passaggio che merita la stessa attenzione riservata alle accuse quando furono formulate. Non significa che tutte le questioni sollevate dall’inchiesta siano risolte, ma occorre distinguere le responsabilità penali, le valutazioni amministrative e il giudizio politico”.

La notizia, spiega, la riporta a Lucca. “Nel 2020, dopo anni di ipotesi e discussioni rimaste senza esito – racconta – la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sostenne un progetto di riqualificazione della parte sud del complesso ex Manifattura attraverso un fondo immobiliare gestito da Coima, la società guidata da Catella. La proposta di project financing aprì un confronto con l’amministrazione Tambellini, della quale facevo parte. Seguii gli aspetti urbanistici, della quale sostenni più volte pubblicamente le ragioni e le potenzialità. Conoscevo la complessità dell’intervento: le dimensioni dell’area, i costi delle bonifiche e del recupero degli edifici, i vincoli di tutela e la necessità di individuare funzioni compatibili con le caratteristiche del complesso”.

La consigliera precisa che non si trattava di un affidamento diretto. “Anche un’eventuale dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune non avrebbe comportato un affidamento a Coima – sottolinea – ma l’avvio di una gara a evidenza pubblica, aperta anche ad altri operatori, fermo restando il diritto di prelazione previsto dalla legge per il promotore. La proposta fu esaminata e approfondita. Furono richieste modifiche e poste condizioni, soprattutto sulla ripartizione dei rischi, sulle garanzie economiche e sulle responsabilità del Comune. Nel luglio 2021, non essendo stato raggiunto un accordo, l’amministrazione annunciò la conclusione del percorso, poi formalizzata in agosto. Il resto è una pagina piuttosto triste della storia recente della città: la Manifattura è ancora lì, silente, vuota”.

Le polemiche del 2025

Mammini ricorda i toni usati dopo l’inchiesta milanese. “Anche a Lucca non mancarono giudizi pesanti – osserva – si parlò di una delle pagine più vergognose delle vicende urbanistiche di Lucca, di una politica definita complice e perfettamente allineata sulle posizioni degli speculatori, fino a evocare la complicità della giunta Tambellini e un assalto alla Manifattura. Parole che meritano di essere rilette oggi, perché riferite a un’amministrazione che aveva esaminato e discusso quella proposta, senza poi approvarla, e perché l’inchiesta riguardava vicende milanesi, non la Manifattura di Lucca”.

La consigliera non rifiuta la critica. “Non ho mai pensato che le scelte urbanistiche debbano essere sottratte alla critica, anche severa – afferma – ma c’è una differenza tra contestare un progetto nel merito e utilizzare le vicende giudiziarie di un imprenditore per gettare un’ombra su chi aveva avuto con lui un confronto istituzionale. La richiesta di archiviazione non dimostra che il progetto Coima per Lucca fosse giusto, così come l’inchiesta milanese non dimostrava che fosse sbagliato”.

Poi l’invito a guardare avanti. “Continuo a ritenere necessario il confronto tra amministrazioni pubbliche e operatori privati – conclude – nel rispetto delle regole, della trasparenza e dell’interesse pubblico. Le amministrazioni devono poter valutare, negoziare, chiedere modifiche, accogliere una proposta oppure dire di no. A distanza di anni, mi piacerebbe che il confronto tornasse a concentrarsi sui progetti, sulla loro fattibilità, sulle risorse e sulle condizioni necessarie per recuperare questo patrimonio. Su come farlo, quando e con quali soggetti”.

Il punto di Cecchini: due progetti, due visioni

Anche Cecchini parte dall’inchiesta milanese per riportare l’attenzione sul merito. “La vicenda della Manifattura sud offre l’occasione per andare oltre le polemiche legate all’inchiesta giudiziaria milanese – scrive – e riportare l’attenzione sul significato delle scelte urbanistiche, sulla tutela dell’interesse pubblico e sul ruolo che l’amministrazione deve assumere nei processi di trasformazione della città. Credo sia importante distinguere le due proposte che si sono succedute, profondamente diverse sia per le finalità perseguite sia per le ragioni che ne hanno determinato l’interruzione”.

Sul progetto Coima-Fondazione Cassa di Risparmio il giudizio è severo. “Prevedeva una trasformazione prevalentemente orientata alla valorizzazione immobiliare e commerciale – spiega – attraverso il frazionamento e la vendita delle unità immobiliari, la realizzazione di residenze, peraltro non ammesse dalla soprintendenza, e l’insediamento di circa 4mila metri quadrati di superfici commerciali organizzate intorno a una piazza sopraelevata, collegata direttamente alle Mura e al parcheggio sottostante. Di fatto, un centro commerciale nel cuore della città, che avrebbe potuto incidere negativamente sugli equilibri della rete commerciale storica, intercettando flussi e consumi già presenti nel centro urbano, senza necessariamente generare nuove opportunità economiche. L’operazione prevedeva inoltre di utilizzare i proventi della gestione dei parcheggi pubblici limitrofi per contribuire alla sostenibilità economica dell’investimento privato, senza un corrispondente incremento della dotazione complessiva di posti auto”.

Le criticità sull’interesse pubblico, ricorda, “evidenziate per molti mesi dalla cittadinanza attiva, trovarono successivamente riscontro anche nelle valutazioni richieste dall’amministrazione, contribuendo alla decisione di non accogliere la proposta”.

Il progetto Polimea

Di segno opposto, per il consigliere, il progetto Polimea. “Proponeva un modello di rigenerazione profondamente diverso – sottolinea – conservare la proprietà pubblica del complesso attraverso una concessione di lunga durata e realizzare un polo di formazione, produzione e innovazione musicale, mettendo in relazione associazioni, istituzioni formative e realtà culturali presenti sul territorio, con servizi complementari di ospitalità, studentato e ristorazione. Non si trattava soltanto di recuperare un patrimonio monumentale di grande valore identitario, ma di introdurre nuove funzioni capaci di attrarre giovani, generare attività culturali e professionali, favorire nuove relazioni tra formazione e impresa e contribuire alla diversificazione dell’economia cittadina”.

Anche questa procedura non ha avuto seguito, ma per ragioni diverse. “L’offerta è stata dichiarata inammissibile a causa delle condizioni impropriamente introdotte dal concorrente – chiarisce – senza che fosse aperta la busta contenente il piano economico-finanziario. La sostenibilità economica non è stata quindi oggetto di una valutazione conclusiva. L’inammissibilità non costituisce un giudizio negativo sul valore culturale e urbanistico del progetto, così come le vicende giudiziarie milanesi non modificano le valutazioni di interesse pubblico che avevano portato a non accogliere la precedente proposta Coima”.

La proposta: valutazione partecipata

Per questo Cecchini ha proposto in consiglio comunale “di avviare un percorso pubblico di valutazione partecipata, per approfondire i contenuti, verificarne la fattibilità e confrontarli con gli obiettivi che la città intende perseguire. Non si tratta di riproporre automaticamente un progetto o di sostenere un determinato operatore economico, ma di utilizzare il lavoro già svolto come una base concreta di confronto, aperta a integrazioni, modifiche e soluzioni alternative”.

Il nodo, aggiunge, è il metodo. “Non possiamo limitarci ad attendere le proposte degli investitori per poi valutarne la compatibilità con gli interessi della città – afferma – È l’amministrazione pubblica che deve assumersi la responsabilità di definire una visione, individuare le funzioni strategiche, stabilire gli obiettivi di interesse collettivo e costruire un quadro di condizioni entro il quale possano trovare spazio iniziative e risorse private. Questo non significa contrapporre l’intervento pubblico all’iniziativa privata, della quale abbiamo bisogno per recuperare e valorizzare un patrimonio che richiede investimenti ingenti, ma riconoscere che la responsabilità dell’indirizzo urbanistico deve rimanere pubblica, anche quando le risorse provengono prevalentemente da soggetti privati”.

Solo dopo il confronto, secondo il consigliere, andrebbe scelto lo strumento di attuazione, “attraverso una nuova procedura pubblica: una concessione di valorizzazione, un project financing oppure un partenariato speciale pubblico-privato per i beni culturali, che potrebbe favorire l’integrazione di risorse e finanziamenti pubblici e privati, nei limiti consentiti dalla normativa”. Con una precisazione: “Nessun progetto può essere considerato valido a prescindere dalla sua sostenibilità economica, ma questa deve essere verificata insieme alla qualità delle funzioni proposte, alla compatibilità con il contesto urbano e ai benefici permanenti per la comunità”.