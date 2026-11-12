L'annuncio|
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In arrivo dal ministero 4 milioni di euro per ridurre le perdite idriche della rete
12 novembre 2026 | 17:25
L’annuncio dell’onorevole Elisa Montemagni: “Riguarda in particolare il secondo lotto di ammodernamento dei canali demaniali lucchesi”
Nuovi fondi per la sicurezza idraulica del territorio.
Ad annunciarli l’onorevole Elisa Montemagni della Lega: “Confermando l’attenzione del ministero dei trasporti guidato dal ministro Matteo Salvini per i territori, segnaliamo, con soddisfazione, lo stanziamento di oltre 4 milioni di euro, destinati alla piana di Lucca. Un contributo importante che riguarda in particolare il secondo lotto di ammodernamento dei canali demaniali lucchesi, al fine di ridurre le deleterie perdite idriche. Il finanziamento rientra in un intervento nazionale, riguardante una sessantina di opere”.