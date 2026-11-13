Lavori pubblici, Bianucci accusa: “Commissione in stallo per le liti sulle poltrone nel centrodestra”

La commissione lavori pubblici di Lucca non si riunisce da quasi due mesi e il consigliere comunale Daniele Bianucci accusa la maggioranza di bloccarne l’attività per i contrasti sulla scelta del vicepresidente. Una situazione che, secondo il consigliere, pesa anche sul confronto sulle criticità idrauliche emerse con il maltempo degli ultimi giorni.

“La commissione consiliare che più direttamente si occupa dei problemi del territorio, delle opere pubbliche e delle criticità delle nostre frazioni è ferma ormai da quasi due mesi. E non per mancanza di questioni da affrontare, ma per una guerra interna alla maggioranza sulle poltrone. È una situazione semplicemente inaccettabile”, osserva Bianucci a distanza di tempo dalla seduta in cui la maggioranza di centrodestra non riuscì a eleggere il nuovo vicepresidente benché disponesse dei numeri necessari.

“Da quella seduta, segnata da una vera e propria litigata interna alla maggioranza, la commissione non è stata più convocata. Sono passati quasi due mesi. Il centrodestra non riesce a risolvere i propri equilibri interni e il risultato è che a rimetterci è un organismo istituzionale fondamentale per affrontare i problemi concreti della città”.

“Le forti piogge e l’emergenza idraulica che stanno interessando il territorio dimostrano esattamente quanto ci sarebbe bisogno di una commissione pienamente operativa, capace di approfondire i problemi, ascoltare i territori, verificare gli interventi e discutere delle opere necessarie. Invece siamo fermi perché nella maggioranza si litiga per una vicepresidenza”.

“Non possiamo accettare – prosegue Bianucci – che le lotte intestine del centrodestra per le poltrone paralizzino una commissione che dovrebbe occuparsi quotidianamente di questioni che incidono direttamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini. Le istituzioni non possono essere ostaggio dei regolamenti di conti interni a una maggioranza”.

Per Bianucci, una responsabilità particolare ricade sul presidente della commissione, Marco Santi Guerrieri: “Dopo quasi due mesi senza convocazioni, il presidente Guerrieri si sta assumendo una responsabilità politica gravissima. Chi presiede una commissione ha prima di tutto il dovere di garantirne il funzionamento. Non è pensabile che tutto resti bloccato fino a quando la maggioranza non avrà risolto la propria guerra sulle poltrone”.

Bianucci ricorda inoltre le numerose questioni sulle quali da tempo viene chiesto un confronto: “Abbiamo domandato sedute sull’ex Campo Balilla, sul progetto di Pulia, che continuiamo a giudicare profondamente sbagliato, e sui lavori della Manifattura nord, bloccati da anni. A queste si aggiungono tutte le problematiche relative alla sicurezza idraulica e alla manutenzione del territorio che questi giorni di maltempo hanno riportato con ancora maggiore evidenza al centro dell’attenzione”.