Via Bandettini e terminal bus alla stazione, Pardini via social annuncia: “Cantieri dal 2027”

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha fatto il punto sui cantieri e sulle questioni amministrative aperte in città durante il consueto appuntamento settimanale con il format social Il Caffè con Mario. Nel corso dell’intervento, il primo cittadino ha risposto a diverse segnalazioni dei cittadini focalizzandosi soprattutto sullo stato di avanzamento dei lavori pubblici e sulle prospettive politiche in vista delle future scadenze elettorali.

Sul fronte della viabilità e delle infrastrutture, Pardini ha fornito dettagli sulle tempistiche dei principali interventi attesi sul territorio. Per quanto riguarda via Teresa Bandettini, il ripristino del doppio senso di marcia è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2027-2029 a seguito di un accordo economico e di coordinamento raggiunto tra Comune di Lucca, Genio Civile e Consorzio di Bonifica, con l’avvio dei cantieri previsto nel corso del prossimo anno. Al cimitero urbano, la prima parte del parcheggio è già ultimata, sono in corso le riqualificazioni dei vialetti d’ingresso e, nelle prossime settimane, partiranno gli interventi sulla porzione restante, con una conclusione complessiva stimata tra marzo e aprile del 2027. Per viale Europa, dopo gli interventi passati sulla rotatoria e sulla parte centrale, è scattato un investimento da 1 milione di euro per il risanamento strutturale del cavalcavia, che interesserà la parte inferiore del ponte con un’opera di consolidamento definitivo.

Tra gli altri cantieri strategici, per via Jacopo della Quercia la gara è conclusa e i lavori partiranno entro dicembre con una durata prevista di sei-sette mesi. In viale Catalani e via Gemignani l’intervento di riqualificazione prenderà il via a gennaio per concludersi nella primavera del 2027, mentre la gara d’appalto per il parcheggio di San Donato è terminata e l’area sarà pronta per la primavera a servizio della scuola. Nell’area di Pulia è avvenuta la consegna dei cantieri alla ditta lo scorso 9 novembre per dare il via alle demolizioni, e per la stecca di Pontetetto il termine dei lavori è programmato in primavera nell’ambito del programma Erp. Per quanto riguarda il terminal bus alla stazione, il progetto non è bloccato ma richiede un iter estremamente complesso in accordo con Ferrovie dello Stato, proprietaria dell’area, inserito nel piano operativo approvato a fine 2024, con l’obiettivo di arrivare alla firma della convenzione nei prossimi mesi per aprire il cantiere nel corso del 2027.