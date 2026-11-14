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“Bagni di Lucca non deve essere lasciata sola”: lunedì arriva la vicesegretario nazionale di Forza Italia Bergamini
“Auspico che le autorità competenti, a tutti i livelli istituzionali, mettano in campo con la massima tempestività ogni intervento necessario per fronteggiare l’emergenza”
“Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza alle comunità di Bagni di Lucca, duramente colpita dalla violenta ondata di maltempo che in queste ore ha messo a dura prova il territorio, causando allagamenti, frane, smottamenti e gravi disagi alla popolazione. Lunedi mi recherò sul posto”. Lo promette Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia.
“Le immagini e le notizie che arrivano da località come Fornoli e Ponte a Serraglio – spiega Bergamini – raccontano una situazione particolarmente difficile: abitazioni e strade invase dall’acqua e dal fango, torrenti esondati, collegamenti interrotti e diverse zone interessate da movimenti franosi oltre che la chiusura di tratti del Brennero. In questo momento il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie che hanno subito danni alle proprie abitazioni e alle proprie attività, a chi si trova in difficoltà e a tutti coloro che stanno vivendo ore di apprensione e incertezza anche nelle zone limitrofe come Borgo a Mozzano. Desidero rivolgere un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alle forze dell’ordine, ai volontari, agli operatori e a tutti coloro che, con grande impegno e professionalità, stanno intervenendo e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio e assistere la popolazione.
Auspico che le autorità competenti, a tutti i livelli istituzionali, mettano in campo con la massima tempestività ogni intervento necessario per fronteggiare l’emergenza, garantire assistenza alle persone colpite e avviare rapidamente la ricognizione e la quantificazione dei danni. È fondamentale che si proceda senza ritardi anche alla predisposizione di adeguate misure di sostegno economico per famiglie, attività commerciali e imprese danneggiate, oltre che al ripristino delle infrastrutture e della viabilità. Sarà importante, inoltre, valutare tutti gli strumenti disponibili, a partire dall’eventuale riconoscimento dello stato di calamità, affinché il territorio possa ricevere le risorse necessarie per affrontare questa difficile situazione e ripartire. Bagni di Lucca non deve essere lasciata sola“.