“Bagni di Lucca non deve essere lasciata sola”: lunedì arriva la vicesegretario nazionale di Forza Italia Bergamini

“Le immagini e le notizie che arrivano da località come Fornoli e Ponte a Serraglio – spiega Bergamini – raccontano una situazione particolarmente difficile: abitazioni e strade invase dall’acqua e dal fango, torrenti esondati, collegamenti interrotti e diverse zone interessate da movimenti franosi oltre che la chiusura di tratti del Brennero. In questo momento il mio pensiero va innanzitutto alle famiglie che hanno subito danni alle proprie abitazioni e alle proprie attività, a chi si trova in difficoltà e a tutti coloro che stanno vivendo ore di apprensione e incertezza anche nelle zone limitrofe come Borgo a Mozzano. Desidero rivolgere un ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alle forze dell’ordine, ai volontari, agli operatori e a tutti coloro che, con grande impegno e professionalità, stanno intervenendo e continuano a lavorare per mettere in sicurezza il territorio e assistere la popolazione.