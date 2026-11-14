Barsanti: “L’emergenza maltempo è alle spalle”

“Le tre piene del Serchio – prosegue Barsanti – che sono passate nel nostro comune, sono state piene di una certa entità, con altezze e portate considerevoli. A differenza di quanto accaduto nel nord della provincia, fortunatamente le precipitazioni nella nostra zona sono state modeste, e ciò ci ha consentito ampio respiro e margine di azione. L’unica criticità di rilievo è stata purtroppo quella che ha coinvolto alcuni residenti di Santa Maria a Colle nell’Oltreserchio, ai quali va la nostra solidarietà per i danni subiti “.

“Adesso che il peggio è passato e il rischio scongiurato, desidero veramente ringraziare l’ufficio comunale di Protezione Civile e il Centro Situazioni (CeSi) per il grande lavoro svolto e la grande competenza dimostrata, e il Coordinamento comunale delle Odv con i rispettivi volontari, esempio di dedizione per la difesa del territorio e di spirito di sacrificio al servizio degli altri. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e incoraggiato, a quelli che ci hanno fornito preziose segnalazioni e a tutti coloro che ci hanno seguito durante la gestione dell’emergenza”, conclude l’assessore alla protezione civile.