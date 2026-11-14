Barsanti: “L’emergenza maltempo è alle spalle”

“L’unica criticità di rilievo è stata purtroppo quella che ha coinvolto alcuni residenti di Santa Maria a Colle nell’Oltreserchio”, rileva l’assessore
“Da ieri sera (13 novembre) possiamo finalmente dire di esserci lasciati alle spalle l’allerta maltempo. Sono stati due giorni molto impegnativi, che ci hanno visto testare il funzionamento della macchina di gestione delle emergenze, in questo caso contro il rischio idraulico, ovvero il rischio alluvione”. Lo scrive Fabio Barsanti, assessore alla protezione civile del Comune di Lucca.
“Le tre piene del Serchio – prosegue Barsanti – che sono passate nel nostro comune, sono state piene di una certa entità, con altezze e portate considerevoli. A differenza di quanto accaduto nel nord della provincia, fortunatamente le precipitazioni nella nostra zona sono state modeste, e ciò ci ha consentito ampio respiro e margine di azione. L’unica criticità di rilievo è stata purtroppo quella che ha coinvolto alcuni residenti di Santa Maria a Colle nell’Oltreserchio, ai quali va la nostra solidarietà per i danni subiti“.
“Adesso che il peggio è passato e il rischio scongiurato, desidero veramente ringraziare l’ufficio comunale di Protezione Civile e il Centro Situazioni (CeSi) per il grande lavoro svolto e la grande competenza dimostrata, e il Coordinamento comunale delle Odv con i rispettivi volontari, esempio di dedizione per la difesa del territorio e di spirito di sacrificio al servizio degli altri. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e incoraggiato, a quelli che ci hanno fornito preziose segnalazioni e a tutti coloro che ci hanno seguito durante la gestione dell’emergenza”, conclude l’assessore alla protezione civile.