Caruso (Noi Moderati): “I diritti e la tutela degli animali non possono attendere”

Prosegue con determinazione l’impegno del consigliere comunale di Capannori Domenico Caruso a tutela degli animali di affezione e del loro profondo legame con le famiglie. Con una nuova iniziativa, il capogruppo di Noi Moderati chiede l’adozione di provvedimenti in materia di diritti e benessere degli animali .

“In primo luogo – afferma Caruso – vi è la proposta di realizzare un cimitero per animali in attuazione di quanto previsto dalla legge della Regione Toscana 20 gennaio 2015, numero 9 a cui si aggiunge la richiesta di dare concreta applicazione alle disposizioni della legge della Regione Toscana numero 40 del 30 luglio 2025 che disciplina la possibilità di tumulare le ceneri degli animali di affezione all’interno dei loculi di sepoltura dei rispettivi proprietari riconoscendo il valore di un legame tra proprietario e animale che va ben oltre la vita terrena”.

“Altri punti qualificanti delle iniziative proposte – prosegue Caruso – riguardano modifiche al vigente regolamento di Polizia Urbana con l’abrogazione dell’articolo 39 che vieta la detenzione di animali ritenuti fonte di disturbo alla quiete pubblica e privata in abitazioni, negozi, magazzini e giardini e dell’articolo 40 che contempla la possibilità di tenere i cani legati. Per converso, ho proposto l’introduzione del divieto di tenere legati i cani all’interno di luoghi privati “.

“Il mio impegno a favore dei diritti degli animali – spiega Caruso – ha già ottenuto risultati importanti con l’approvazione della mozione da me presentata per l’istituzione della figura del garante dei diritti degli animali e, a tal proposito, sollecito il rapido adeguamento del regolamento attuativo da parte degli uffici comunali, poiché i diritti e la tutela degli animali non possono attendere. La presenza degli animali di affezione – conclude Caruso – rappresenta un valore inestimabile per la vita delle persone portando benessere emotivo, compagnia e supporto sociale per cui è necessario tradurre questi principi in atti amministrativi concreti capaci di fare di Capannori un punto di riferimento per il rispetto e l’amore verso gli animali”.