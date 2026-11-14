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Giani traccia la strada: “I temi fondamentali sono acqua, rifiuti, energia e democrazia”

14 novembre 2026 | 15:46
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di Redazione

Redazione

Giani traccia la strada: &#8220;I temi fondamentali sono acqua, rifiuti, energia e democrazia&#8221;

Il governatore della Regione: “Vogliamo una Toscana sostenibile, attenta all’ambiente e ai bisogni delle persone, dove le scelte si costruiscono insieme”

“Acqua, rifiuti, energia e democrazia: quattro temi fondamentali per il futuro!”. Inizia con queste parole il messaggio social di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.
“Come Regione – prosegue il governatore – siamo impegnati a sviluppare sempre più energie rinnovabili, a partire dalla geotermia, che già contribuisce per il 34 per cento al nostro fabbisogno elettrico, e dal fotovoltaico, da realizzare nel rispetto del paesaggio e delle indicazioni dei territori”.
“Vogliamo valorizzare il recupero dei rifiuti e garantire una gestione dell’acqua sempre più efficiente – conclude Giani – con un ruolo centrale del pubblico e l’obiettivo di ridurre i costi per i cittadini. Una Toscana sostenibile, attenta all’ambiente e ai bisogni delle persone, dove le scelte si costruiscono insieme alle comunità“.