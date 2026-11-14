Giani traccia la strada: “I temi fondamentali sono acqua, rifiuti, energia e democrazia”

“Acqua, rifiuti, energia e democrazia: quattro temi fondamentali per il futuro!”. Inizia con queste parole il messaggio social di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

“Come Regione – prosegue il governatore – siamo impegnati a sviluppare sempre più energie rinnovabili, a partire dalla geotermia, che già contribuisce per il 34 per cento al nostro fabbisogno elettrico, e dal fotovoltaico, da realizzare nel rispetto del paesaggio e delle indicazioni dei territori”.