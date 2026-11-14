L'intervento|
Mercato cancellato per il rally, Alfarano, Martini e Mercanti (Pd): “Le esigenze degli operatori considerate sacrificabili”
Gli esponenti dem: “Non si può promettere che un episodio non si ripeterà e poi ritrovarsi, dodici mesi dopo, nella stessa situazione”
“Per il secondo anno consecutivo il mercato di piazzale Don Baroni viene cancellato in occasione del Rally Città di Lucca. E questa volta, dopo le rassicurazioni dello scorso anno, siamo di fronte a qualcosa di ancora più grave: la dimostrazione che non si è imparato nulla e che le esigenze degli operatori commerciali continuano a essere considerate sacrificabili”. Lo dicono, dal Pd, il capogruppo Enzo Alfarano, la consigliera Chiara Martini e Valentina Mercanti.
“Le parole degli ambulanti, raccolte dalla stampa, raccontano una situazione che non può essere liquidata come un semplice problema organizzativo. Parliamo di famiglie, di lavoratori, di persone che hanno investito nella propria attività e che pagano regolarmente concessioni e tributi per poter esercitare il proprio mestiere. Operatori per cui una giornata di mercato non è un dettaglio del calendario degli eventi – dicono i tre esponenbti dem – Eppure, ancora una volta, la soluzione scelta sembra essere quella più semplice per Palazzo Orsetti: togliere spazio a chi lavora per fare posto a una manifestazione. Sia chiaro che nessuno mette in discussione il valore del Rally, dei Comics o delle manifestazioni che portano visitatori e visibilità alla nostra città. Ma proprio qui emerge il limite politico di questa amministrazione: sembra interessarsi molto di come Lucca appare agli occhi di chi viene da fuori e troppo poco di come Lucca viene vissuta da chi ci abita e ci lavora ogni giorno”.
“Dietro ogni banco ci sono storie, sacrifici, investimenti e famiglie – concludono Alfarano, Mercanti e Martini – Non si può chiedere agli ambulanti di essere pazienti, comprensivi e collaborativi mentre le decisioni vengono comunicate a cose fatte, senza un confronto preventivo e senza soluzioni concrete. E soprattutto non si può promettere che un episodio non si ripeterà e poi ritrovarsi, dodici mesi dopo, nella stessa identica situazione. Noi riteniamo che questa vicenda rappresenti un problema di metodo e, prima ancora, di sensibilità politica. Governare significa tenere insieme gli interessi della città, non scegliere ogni volta chi deve pagare il prezzo delle decisioni organizzative. La questione non è limitata al mercato Don Baroni, ma riguarda tutti i mercati e le fiere del nostro territorio comunale. Non basta dichiararsi vicini al commercio durante le inaugurazioni o nelle conferenze stampa. La vicinanza si dimostra quando bisogna assumere decisioni concrete e tutelare chi è più esposto”.