Mercato cancellato per il rally, Alfarano, Martini e Mercanti (Pd): “Le esigenze degli operatori considerate sacrificabili”

“Per il secondo anno consecutivo il mercato di piazzale Don Baroni viene cancellato in occasione del Rally Città di Lucca. E questa volta, dopo le rassicurazioni dello scorso anno, siamo di fronte a qualcosa di ancora più grave: la dimostrazione che non si è imparato nulla e che le esigenze degli operatori commerciali continuano a essere considerate sacrificabili”. Lo dicono, dal Pd, il capogruppo Enzo Alfarano, la consigliera Chiara Martini e Valentina Mercanti.

“Le parole degli ambulanti, raccolte dalla stampa, raccontano una situazione che non può essere liquidata come un semplice problema organizzativo. Parliamo di famiglie, di lavoratori, di persone che hanno investito nella propria attività e che pagano regolarmente concessioni e tributi per poter esercitare il proprio mestiere. Operatori per cui una giornata di mercato non è un dettaglio del calendario degli eventi – dicono i tre esponenbti dem – Eppure, ancora una volta, la soluzione scelta sembra essere quella più semplice per Palazzo Orsetti: togliere spazio a chi lavora per fare posto a una manifestazione. Sia chiaro che nessuno mette in discussione il valore del Rally, dei Comics o delle manifestazioni che portano visitatori e visibilità alla nostra città. Ma proprio qui emerge il limite politico di questa amministrazione: sembra interessarsi molto di come Lucca appare agli occhi di chi viene da fuori e troppo poco di come Lucca viene vissuta da chi ci abita e ci lavora ogni giorno”.