L'intervento|
Niente mercato settimanale, c’è il rally. Italia Viva: “Decisione inaccettabile”
Belloni: “Nonostante le promesse è stato tolto agli ambulanti il diritto di sfruttare la bellissima giornata di sole”
Niente mercato settimanale in piazzale Don Baroni a causa del rally, insorge Italia Viva Lucca.
“Riteniamo vergognoso quello che è successo oggi – dice Fabrizio Belloni – Dopo una travagliata settimana di pioggia che ha costretto gli ambulanti praticamente a non lavorare mai, il Comune di Lucca ha deciso oggi di non tenere il consueto mercato del sabato perché impegnato con i preparativi del Rally Città di Lucca, togliendo quindi agli ambulanti il diritto di sfruttare la bellissima giornata di sole, nonostante lo stesso Comune avesse promesso che quest’ anno il mercato si sarebbe tenuto regolarmente”.
“Con tutte gli spazi che ha Lucca per poter organizzare manifestazioni di ogni tipo – conclude – ancora una volta si è scelto di organizzare il concentramento del rally in piazzale don Baroni. L’amministrazione comunale ha dimostrato nuovamente la sua incapacità di governare la città”.