Niente mercato settimanale, c’è il rally. Italia Viva: “Decisione inaccettabile”

“Riteniamo vergognoso quello che è successo oggi – dice Fabrizio Belloni – Dopo una travagliata settimana di pioggia che ha costretto gli ambulanti praticamente a non lavorare mai, il Comune di Lucca ha deciso oggi di non tenere il consueto mercato del sabato perché impegnato con i preparativi del Rally Città di Lucca, togliendo quindi agli ambulanti il diritto di sfruttare la bellissima giornata di sole, nonostante lo stesso Comune avesse promesso che quest’ anno il mercato si sarebbe tenuto regolarmente”.